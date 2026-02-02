В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе.

Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициенто в ОСА ГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год", - сказано в документе.

В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.