В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
02.02.2026
2026-02-02T17:26:00+03:00
2026-02-02T17:26:00+03:00
2026-02-02T17:26:00+03:00
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
осаго
https://ria.ru/20260115/osago-2067938958.html
Новости
ru-RU
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), осаго
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ОСАГО
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе.
Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСА
ГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата
за предыдущий год", - сказано в документе.
В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить случаи резкого, двукратного и более, увеличения страховки в масштабах региона.