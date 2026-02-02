Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты - РИА Новости, 02.02.2026
17:26 02.02.2026
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может... РИА Новости, 02.02.2026
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), осаго
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ОСАГО
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе.
Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСАГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год", - сказано в документе.
В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить случаи резкого, двукратного и более, увеличения страховки в масштабах региона.
