Устойчивость ВТС России привела Запад в ярость, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
07:52 02.02.2026
Устойчивость ВТС России привела Запад в ярость, пишут СМИ
Устойчивость ВТС России привела Запад в ярость, пишут СМИ
в мире
россия
владимир путин
китай
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Sohu.com: попытка Запада изолировать Россию на рынке оружия провалилась

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНа выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
На выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Устойчивость российской системы военно-технического сотрудничества "привела Запад в ярость", продемонстрировав, что попытки изолировать Россию на рынке вооружений посредством санкций провалилась, говорится в статье, размещенной на китайском интернет-портале sohu.com.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС заявил, что российская система военно-технического сотрудничества продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость в 2025 году. Путин сообщил, что российские экспортные контракты в сфере ВТС в целом устойчиво выполнялись, несмотря на давление со стороны западных стран.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
30 января, 21:32
Как пишет автор статьи, в то время как западные лидеры "спорят о внутренних бюджетах или заняты вмешательством во внутренние дела других стран", Путин спокойно представил годовой отчет о результатах военно-технического сотрудничества РФ, который "привлек внимание мировой военной промышленности".
"Это не просто торговый список, это манифест выживания в условиях экстремального давления, план перестройки глобального ландшафта оборонного сотрудничества и самая прямая и едкая сатира на так называемую теорию всемогущества западных санкций", - говорится в статье.
В статье отмечается, что цель западных стран была ясна: перерезать финансовые и торговые связи России с внешним миром посредством максимального давления, в особенности перерезать "кровеносные сосуды" военно-промышленного комплекса РФ. "Они угрожали всем потенциальным покупателям: любой, кто приобретёт российское оружие, может столкнуться с вторичными санкциями и потерять возможность доступа к передовым западным технологиям и рынкам", - пишет автор.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Система ВТС России действует в непростых условиях, заявил Путин
30 января, 21:40
Такое положение дел, говорится в статье, обусловлено уникальными предложениями России в сфере вооружений. В частности, отмечается в статье, в области зенитных ракетных комплексов, ударных вертолётов, основных боевых танков и различных высокоточных боеприпасов российская продукция "занимает уникальную рыночную нишу" благодаря проверенной в боевых условиях надёжности, отличной экономической эффективности и высокой совместимости с техникой советской эпохи.
В то же время, подчеркивает автор статьи, многие страны, даже те, которые стремятся к переходу на западные стандарты, сталкиваются с "астрономическими затратами и длительными циклами поставок". "Попытка Запада изолировать Россию как международного изгоя посредством санкций в значительной степени провалилась", - пишет автор, отмечая, что санкции, напротив, помогли России укрепить связи с "незападными" странами, что "вызывает ярость Запада".
По мнению автора, для западных оружейных компаний Россия является не только технологическим конкурентом, но и претендентом на новую бизнес-модель. "Российские сделки часто сопровождаются меньшим количеством политических условий..., предлагают гибкие варианты оплаты и имеют относительно низкие барьеры для передачи технологий", - говорится в статье.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря 2025, 12:10
 
