Сумма, выделяемая на лечение одного человека в рамках ОМС, выросла

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.