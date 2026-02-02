Рейтинг@Mail.ru
07:27 02.02.2026
Сумма, выделяемая на лечение одного человека в рамках ОМС, выросла
общество
россия
михаил мурашко
2026
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко: на лечение одного человека в рамках ОМС выделили 24,9 тысячи рублей

Врач за компьютером
Врач за компьютером
Врач за компьютером
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.
Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.
Врач держит стетоскоп
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
28 января, 10:47
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
