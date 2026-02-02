Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу", - сказали в компании.

"Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл", - прокомментировал сам победитель.

К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета - 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 - во втором.

"Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею", - указали в " Столото ".