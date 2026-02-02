Рейтинг@Mail.ru
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур - РИА Новости, 02.02.2026
07:35 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ohrannik-2071620864.html
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур - РИА Новости, 02.02.2026
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур
Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T07:35:00+03:00
2026-02-02T07:35:00+03:00
свердловская область
республика алтай
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
https://ria.ru/20251106/lotereya-2053121346.html
https://ria.ru/20250808/lotereya-2034078352.html
свердловская область
республика алтай
свердловская область, республика алтай, столото
Свердловская область, Республика Алтай, Столото
Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур

РИА Новости: охранник из Свердловской области выиграл 60 миллионов рублей

Банкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу", - сказали в компании.
"Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл", - прокомментировал сам победитель.
К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета - 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 - во втором.
"Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею", - указали в "Столото".
Победитель сейчас на пенсии. В лотереях мужчина участвует вместе с супругой - это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет на кассе продуктового магазина. Победитель планирует потратить выигрыш на давнюю мечту - отправиться с супругой в путешествие по Алтаю.
Свердловская область, Республика Алтай, Столото
 
 
