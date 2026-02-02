https://ria.ru/20260202/obrazovanie-2071741385.html
Т-Банк направит 172 миллиона рублей на создание 20 центров образования
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Т-Банк направит более 172 миллионов рублей на создание 20 центров содействия образованию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сумма складывается из пожертвований клиентов и средств банка, сообщила кредитная организация.
"Всего за два месяца проект поддержали более 51 000 клиентов банка и пожертвовали более 86 миллионов рублей, а общая сумма с учетом удвоения составила более 172 миллионов рублей. Собранные средства направлены на создание 20 центров содействия образованию для детей в трудной жизненной ситуации: приемным детям, детям из многодетных семей в сельской местности с риском социального сиротства, детям с особенностями здоровья и воспитанникам детских домов", - говорится в пресс-релизе.
Там отмечается, что первые площадки начнут работу по технологии фонда к 1 июня 2026 года, также определены 11 городов России
, где в текущем году откроются центры содействия образованию.
Более того, на данный момент Т-Банк сотрудничает с благотворительным фондом "Онкологика" и собранные средства направит также на открытие первого очного центра поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких в Москве
.
"Здесь взрослые с онкологическим диагнозом и их близкие смогут бесплатно получить консультации психологов, юристов, карьерных специалистов и равных консультантов, а также принять участие в очных группах взаимопомощи и терапевтических занятиях", - говорится в релизе.