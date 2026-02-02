Т-Банк направит 172 миллиона рублей на создание 20 центров образования

"Всего за два месяца проект поддержали более 51 000 клиентов банка и пожертвовали более 86 миллионов рублей, а общая сумма с учетом удвоения составила более 172 миллионов рублей. Собранные средства направлены на создание 20 центров содействия образованию для детей в трудной жизненной ситуации: приемным детям, детям из многодетных семей в сельской местности с риском социального сиротства, детям с особенностями здоровья и воспитанникам детских домов", - говорится в пресс-релизе.