Прекращение ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии, заявил Обама

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, заявил бывший президент США Барак Обама.
"Если Конгресс не примет мер, последний договор о контроле вооружений между США и Россией прекратит свое существование. Это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, что сделает мир менее безопасным", - написал экс-президент в соцсети X, прикрепив к публикации статью о ДСНВ.
Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
