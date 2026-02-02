Прекращение ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии, заявил Обама

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, заявил бывший президент США Барак Обама.

ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.