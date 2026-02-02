Нигерия вывела войска из Бенина

ПРЕТОРИЯ, 2 фев - РИА Новости. Нигерия официально вывела свои войска из Бенина, развернутые там в связи с неудавшейся попыткой госпереворота в декабре минувшего года, говорится в опубликованном на сайте правительства Бенина заявлении.
"Бенин официально вывел механизированный батальон нигерийской армии, развернутый на военной базе в Тогбине после неудавшейся попытки государственного переворота 7 декабря 2025 года", - сказано в тексте.
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан
21 января, 16:22
Отмечается, что президент Бенина Патрис Талон ранее через Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) обратился к нигерийскому коллеге Боле Тинубе с просьбой вмешаться нигерийской армии для обеспечения безопасности институтов страны и защиты населения. Бенин также высоко оценил решающую роль нигерийский войск в обеспечении стабильности в стране.
Уточняется, что нигерийский контингент численностью около 200 военнослужащих был развернут в декабре на базе Тогбин.
Группа военных в Бенине 7 декабря захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри был объявлен главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Талон заявил 24 декабря, что за провалившейся попыткой госпереворота в стране стояли в том числе иностранные военные и политические силы.
В Бенине задержали организаторов попытки госпереворота, сообщили СМИ
7 декабря 2025, 17:19