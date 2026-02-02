Нигерия вывела войска из Бенина

Группа военных в Бенине 7 декабря захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри был объявлен главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Талон заявил 24 декабря, что за провалившейся попыткой госпереворота в стране стояли в том числе иностранные военные и политические силы.