МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Атаку террористов на международный аэропорт столицы Нигера отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, заявили в понедельник в российском МИД.
"В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера – Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, где дислоцируется оперативное командование объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка "Исламское государство"*, - говорится в сообщении ведомства.
"Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших", - отметили в МИД РФ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России