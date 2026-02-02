Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере
22:24 02.02.2026
МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере
МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере - РИА Новости, 02.02.2026
МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере
Атаку террористов на международный аэропорт столицы Нигера отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, заявили в понедельник в... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
нигер
ниамей
исламское государство*
россия
нигер
ниамей
в мире, россия, нигер, ниамей, исламское государство*
В мире, Россия, Нигер, Ниамей, Исламское государство*
МИД России рассказал, как была отбита атака на аэропорт в Нигере

МИД: атаку на аэропорт в Нигере отбили вместе с военными Африканского корпуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Атаку террористов на международный аэропорт столицы Нигера отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, заявили в понедельник в российском МИД.
"В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице НигераНиамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, где дислоцируется оперативное командование объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка "Исламское государство"*, - говорится в сообщении ведомства.
"Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших", - отметили в МИД РФ.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России осудил атаку террористов на аэропорт Ниамея
В мире Россия Нигер Ниамей Исламское государство*
 
 
