14:59 02.02.2026
СМИ: испанская компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле
в мире, сша, венесуэла, давос, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Давос, Дональд Трамп
СМИ: испанская компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс в Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, сообщает газета Mundo.
В материале отмечается, что генеральная лицензия, предоставленная Белым домом американским предприятиям на работу в Венесуэле, распространяется и на испанскую Repsol, так как у нее в США есть филиал - Repsol Trading USA Corporation.
Одновременно с этим Mundo сообщает, что конгрессмены-демократы направили руководству Repsol письмо с предостережением относительно сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа, которая, по мнению авторов письма, действует в Венесуэле без санкции Конгресса США и без должных правовых оснований.
В ходе форума в Давосе 22 января Трамп заявил об открытии доступа нефтяных компаний США к рынку Венесуэлы.
Агентство Рейтер 15 января сообщило, что ряд европейских компаний, в том числе испанская Repsol и французская Maurel & Prom, подали заявку на получение разрешения США на экспорт нефти из Венесуэлы.
