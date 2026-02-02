https://ria.ru/20260202/neft-2071729645.html
СМИ: испанская компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле
Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, сообщает газета Mundo.
Mundo: Repsol получила лицензию США на работу на нефтяном рынке Венесуэлы