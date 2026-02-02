В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух тенденций: сохранение цен относительно мировых или очередное снижение дисконтов российской экспортной нефти, об этом сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.

"По оценкам АКРА , динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, мы, вероятно, увидим сохранение относительно низких мировых цен, в частности среднегодовой цены марки Bren t на уровне около 60-63 долларов США за баррель", - считает рейтинговое агентство.

Поясняется, что это будет связано с реализацией планов по увеличению объемов мировой добычи жидких углеводородов (на 1-1,5%, в том числе ОПЕК - на 0,6%, Бразилия - до 8%, Гайана - на 17-18%, США - на 0,8-0,9%, Канада - на 1,2-1,3%) темпами, превышающими темпы роста спроса на них.

По мнению АКРА, средние цены на сорт Brent в наступившем году могут быть ниже, чем наблюдаемые сейчас фьючерсные цены, а на годовом горизонте вероятно и краткосрочное снижение до 55 долларов США за баррель.

"С другой стороны, вероятно очередное снижение дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 года, после адаптации к новому режиму санкций и очередного изменения логистики до 8-10 долларов США. В случае снижения геополитической напряженности на горизонте прогноза снижение дисконтов может быть заметнее", - также говорится в обзоре АКРА.

Отмечается, что первая тенденция подразумевает негативные последствия для расчетной цены налогообложения добычи и, соответственно, для бюджетных доходов. Влияние второй тенденции будет нейтральным, если сравнивать с 2025 годом в целом, или даже позитивным, если сравнивать с концом года.

Суммарно обе эти тенденции с большой вероятностью могут привести к снижению среднегодовой налоговой цены в долларах на 5-10% и соответствующему изменению бюджетных планов в сторону большей консервативности в части суммы нефтегазовых доходов, прогнозирует АКРА.