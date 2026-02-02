Рейтинг@Mail.ru
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/neft-2071599074.html
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году - РИА Новости, 02.02.2026
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году
Динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух тенденций: сохранение цен относительно мировых или очередное снижение... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:10:00+03:00
2026-02-02T00:10:00+03:00
экономика
сша
бразилия
гайана
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
опек
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260110/neft-2067079871.html
https://ria.ru/20260201/opek-2071583202.html
https://ria.ru/20260201/opek-2071571449.html
сша
бразилия
гайана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, бразилия, гайана, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), опек, brent
Экономика, США, Бразилия, Гайана, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), ОПЕК, Brent
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году

В АКРА рассказали о возможном снижении цен на нефть из России в 2026 году

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух тенденций: сохранение цен относительно мировых или очередное снижение дисконтов российской экспортной нефти, об этом сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.
"По оценкам АКРА, динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, мы, вероятно, увидим сохранение относительно низких мировых цен, в частности среднегодовой цены марки Brent на уровне около 60-63 долларов США за баррель", - считает рейтинговое агентство.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Аналитики РАН дали прогноз цен на нефть в 2026 году
10 января, 07:04
Поясняется, что это будет связано с реализацией планов по увеличению объемов мировой добычи жидких углеводородов (на 1-1,5%, в том числе ОПЕК - на 0,6%, Бразилия - до 8%, Гайана - на 17-18%, США - на 0,8-0,9%, Канада - на 1,2-1,3%) темпами, превышающими темпы роста спроса на них.
По мнению АКРА, средние цены на сорт Brent в наступившем году могут быть ниже, чем наблюдаемые сейчас фьючерсные цены, а на годовом горизонте вероятно и краткосрочное снижение до 55 долларов США за баррель.
"С другой стороны, вероятно очередное снижение дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 года, после адаптации к новому режиму санкций и очередного изменения логистики до 8-10 долларов США. В случае снижения геополитической напряженности на горизонте прогноза снижение дисконтов может быть заметнее", - также говорится в обзоре АКРА.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
ОПЕК+ оценила волатильность на рынке нефти, заявил Новак
Вчера, 19:40
Отмечается, что первая тенденция подразумевает негативные последствия для расчетной цены налогообложения добычи и, соответственно, для бюджетных доходов. Влияние второй тенденции будет нейтральным, если сравнивать с 2025 годом в целом, или даже позитивным, если сравнивать с концом года.
Суммарно обе эти тенденции с большой вероятностью могут привести к снижению среднегодовой налоговой цены в долларах на 5-10% и соответствующему изменению бюджетных планов в сторону большей консервативности в части суммы нефтегазовых доходов, прогнозирует АКРА.
"Баланс спроса и предложения на мировом рынке, согласно базовому сценарию, вероятно, начнет восстанавливаться в начале 2027 года, и тогда мы увидим обратное движение бюджетного дефицита и курса", - подытожили там.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Восьмерка ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала
Вчера, 17:32
 
ЭкономикаСШАБразилияГайанаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ОПЕКBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала