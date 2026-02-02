Рейтинг@Mail.ru
08:00 02.02.2026
Открытие Московской лыжной недели пройдет в "Лужниках" 4 февраля
москва, спорт
Москва, Спорт
Открытие Московской лыжной недели пройдет в "Лужниках" 4 февраля

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Московская лыжная неделя в этом году пройдет с 4 по 8 февраля, старт будет дан на лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
Событие продлится по 8 февраля. На ключевых спортивных площадках города состоится серия лыжных гонок, рассчитанных на разные категории участников, — от детей и начинающих до опытных спортсменов. Почетным гостем события станет известный российский лыжник, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков.
В этом году Московская лыжная неделя впервые объединяет несколько форматов соревнований в одной программе. Каждый участник сможет выбрать дистанцию и уровень сложности по своим силам. Соревнования пройдут 4, 6, 7 и 8 февраля. Для выхода на старт необходима регистрация.
Открытие состоится 4 февраля на лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса "Лужники" в формате ночной гонки — впервые в истории городских соревнований. Участникам необходимо преодолеть дистанцию в три километра, лучшие выйдут в полуфинал и финал, где сразятся друг с другом в скорости на дистанции 800 метров. Начало гонки — 18:00.
6 февраля программа продолжится Детской гонкой Москвы с забегами по 10 человек. Старты состоятся с 9:30. В соревновании примут участие дети и школьники старше шести лет, а также команда директоров и учителей образовательных организаций. Дистанции составят один, два и три километра. Гонка организована совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.
7 февраля Московская лыжная неделя продолжится на трассе "Альфа-Битца", где состоится Московская гонка "Лыжня России" в рамках всероссийского мероприятия – одного из самых массовых спортивных событий страны, которое проводится с 1982 года и ежегодно объединяет сотни тысяч участников. Старты Московской гонки "Лыжня России" на 10 километров запланированы с 10:00, выдача стартовых номеров будет осуществляться с 8:00. Также на гонку приглашены участники специальной военной операции, для которых будет организован забег на пять километров.
8 февраля на той же трассе в 11:00 будет дан старт Московскому лыжному марафону.
Для участия во всех мероприятиях требуется предварительная регистрация. Все финишеры и победители соревнований будут награждены памятными медалями.
