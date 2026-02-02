Ученые обнаружили "шестеренки от часов" настроения

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ген, который "управляет" настроением человека в зависимости от режима сна, длины светового дня и других факторов, выявили ученые Ген, который "управляет" настроением человека в зависимости от режима сна, длины светового дня и других факторов, выявили ученые ТМУ в составе международного научного коллектива. Результаты представлены в Journal of Affective Disorders.

Зимой, когда день становится короче, внутренние часы человека сбиваются. Организм перестает адекватно "воспринимать" текущее время суток, и многие люди начинают чувствовать нехватку сил и ухудшение настроения. В то же время, как только наши "биологические датчики" начинают получать больше света, психологическое состояние улучшается, рассказали в Тюменском медицинском университете (ТМУ Минздрава России).

Исследователи вуза совместно с учеными из Петрозаводска, Сыктывкара, Новосибирска, а также из Германии, США и Швейцарии выявили ген-датчик света (REV-ERBα), который в зависимости от освещения регулирует не только настроение и сон, но и метаболизм сахаров, работу иммунитета и реакцию на воспаление.

Именно этот ген может стать мишенью для новых лекарств от зимней депрессии и для снижения риска развития ожирения и диабета, рассказал заведующий лабораторией хронобиологии Университетского НИИ биомедицинских технологий ТМУ Денис Губин.

"REV-ERBα — это не "главный часовой", а "серый кардинал" биологических часов, он не заводит механизм, но всем управляет. Этот ген как тайный советник: он почти незаметно регулирует сон, метаболизм, иммунитет, воспаление и даже настроение, координируя активность четырех основных часовых генов (CLOCK, BMAL1, PER, CRY). Без него биологические часы работают, как часы без шестеренок: могут идти, но неправильно. Именно поэтому его называют "серым кардиналом" — он в тени, но решает многие задачи часовых генов", — объяснил ученый.

Исследования работы REV-ERBα в мире проводятся в основном на лабораторных животных, а научный коллектив ТМУ с коллегами провел одно из первых исследований на группе людей, живущих в экстремальном световом режиме — в арктической зоне, пояснил Губин.

"Мы предполагаем, что дело не только в количестве REV-ERBα, но также в его ритме, в дальнейшем нужно изучить динамику его активности в течение суток. А это зависит от режима света и чередования физической активности и сна. Для борьбы с сезонными нагрузками на психику есть простые меры: утренний свет и темные ночи уже сейчас могут быть эффективной и бесплатной терапией. Мы не предлагаем лечить депрессию "как симптом" — надо восстанавливать биологические часы, лежащие в ее основе", — уточнил куратор исследовательских проектов университета по хронобиологии, ректор ТМУ Иван Петров.