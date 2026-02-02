Рейтинг@Mail.ru
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 02.02.2026 (обновлено: 05:34 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/nato-2071614906.html
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО - РИА Новости, 02.02.2026
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:30:00+03:00
2026-02-02T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
россия
украина
харьковская область
гленн дизен
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_664a7bddd88b27fe457c7f97c26ee82c.jpg
https://ria.ru/20260127/nato-2070393754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f9b167573ec060d628508e4daf9382c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, россия, украина, харьковская область, гленн дизен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Россия, Украина, Харьковская область, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО

Профессор Дизен: продвижение России на фронте вынуждает НАТО искать компромиссы

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
"Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
27 января, 08:00
Североатлантический альянс, по словам Дизена, отходит от своей пассивной позиции по Украине, как только Россия начинает угрожать его интересам.
"Однако, как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, <…> тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну", — пояснил профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1085 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОРоссияУкраинаХарьковская областьГленн ДизенВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала