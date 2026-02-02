https://ria.ru/20260202/nato-2071614906.html
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной
2026
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Продвижение российских войск на украинском фронте вынуждает Североатлантический альянс искать компромиссные решения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала
"Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки. Тогда бы мы продолжали наблюдать, как альянс просто использует украинцев, чтобы истощить Россию", — отметил он.
Североатлантический альянс, по словам Дизена, отходит от своей пассивной позиции по Украине, как только Россия начинает угрожать его интересам.
"Однако, как только территория начинает быстро переходить в пользу России — стратегическая территория, которую НАТО не хочет видеть в руках России, <…> тогда возникает желание достичь компромисса и как можно скорее закончить войну", — пояснил профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1085 военнослужащих.