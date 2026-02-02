Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе в ночь с 1 на 2 февраля состоялась 68-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Главным триумфатором стал рэпер Кендрик Ламар — он получил престижные статуэтки в целых пяти номинациях. Режиссер Стивен Спилберг также был отмечен наградой — за продюсирование фильма "Музыка Джона Уильямса". И конечно звезды демонстрировали на красной дорожке наряды. У кого-то они были роскошными, а кого-то вкус подвел. Самые яркие образы знаменитостей — в фотоленте РИА Новости.