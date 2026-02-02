Рейтинг@Mail.ru
Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"
Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"
Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"
леди гага (стефани джерманотта), майли сайрус, джастин бибер
Леди Гага (Стефани Джерманотта), Майли Сайрус, Джастин Бибер
Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии "Грэмми"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе в ночь с 1 на 2 февраля состоялась 68-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Главным триумфатором стал рэпер Кендрик Ламар — он получил престижные статуэтки в целых пяти номинациях. Режиссер Стивен Спилберг также был отмечен наградой — за продюсирование фильма "Музыка Джона Уильямса". И конечно звезды демонстрировали на красной дорожке наряды. У кого-то они были роскошными, а кого-то вкус подвел. Самые яркие образы знаменитостей — в фотоленте РИА Новости.
© Getty Images / Gilbert Flores

Как всегда экстравагантная Леди Гага на этот раз надела платье от Matières Fécales а-ля злая колдунья из фильма "Белоснежка и охотник". Кажется, что сейчас черные перья превратятся в ворон и с жутким карканьем разлетятся во все стороны. Готичный и очень стильный образ.

Леди Гага на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Как всегда экстравагантная Леди Гага на этот раз надела платье от Matières Fécales а-ля злая колдунья из фильма "Белоснежка и охотник". Кажется, что сейчас черные перья превратятся в ворон и с жутким карканьем разлетятся во все стороны. Готичный и очень стильный образ.

1 из 12
Сабрина Карпентер в легком белоснежном платье от Valentino — милая и беззащитная. Несмотря на полупрозрачность наряда, образ получился вовсе не эротичным, а скорее целомудренным.

Сабрина Карпентер на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Сабрина Карпентер в легком белоснежном платье от Valentino — милая и беззащитная. Несмотря на полупрозрачность наряда, образ получился вовсе не эротичным, а скорее целомудренным.

2 из 12
Майли Сайрус в наряде от в Celine как будто приехала на церемонию на "Харлее". Стильное массивное украшение добавляет образу эксцентричности.

Майли Сайрус на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Майли Сайрус в наряде от в Celine как будто приехала на церемонию на "Харлее". Стильное массивное украшение добавляет образу эксцентричности.

3 из 12
Тейяна Тейлор — соблазнительная русалка на красной дорожке в платье от Tom Ford. Только с безупречной фигурой, как у нее, можно позволить себе такой открытый, смелый наряд.

Тейяна Тейлор на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Тейяна Тейлор — соблазнительная русалка на красной дорожке в платье от Tom Ford. Только с безупречной фигурой, как у нее, можно позволить себе такой открытый, смелый наряд.

4 из 12
Джастин Бибер с женой Хейли предпочли total black и выглядели свежо и элегантно.

Джастин Бибер со своей женой Хейли Бибер на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер с женой Хейли предпочли total black и выглядели свежо и элегантно.

5 из 12
Розэ выбрала наряд от Giambattista Vall. Интересный образ, но есть ощущение, что девушка надела маленькое черное платье и зачем-то повязала на бедра одеяло.

Розэ на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Розэ выбрала наряд от Giambattista Vall. Интересный образ, но есть ощущение, что девушка надела маленькое черное платье и зачем-то повязала на бедра одеяло.

6 из 12
Роскошное платье Пэрис Хилтон дополнила атласными черными перчатками. Яркой блондинке очень идет этот классический наряд.

Пэрис Хилтон на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Роскошное платье Пэрис Хилтон дополнила атласными черными перчатками. Яркой блондинке очень идет этот классический наряд.

7 из 12
FKA twigs — просто фея. Сказочное легкое платье нежных акварельных тонов удивительно идет рыжеволосой артистке. Продуманный, совершенный образ.

FKA twigs на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

FKA twigs — просто фея. Сказочное легкое платье нежных акварельных тонов удивительно идет рыжеволосой артистке. Продуманный, совершенный образ.

8 из 12
Билли Айлиш в черно-белом экстравагантном наряде шведского бренда Hodakova. Интересно, что у певицы в сумочке.

Билли Айлиш на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Билли Айлиш в черно-белом экстравагантном наряде шведского бренда Hodakova. Интересно, что у певицы в сумочке.

9 из 12
И снова перья. Но Кеша не хищная птица, а белоснежный лебедь.

Кеша на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

И снова перья. Но Кеша не хищная птица, а белоснежный лебедь.

10 из 12
Келли Осборн как-то сказала, что ее тело забальзамировано от большого количества алкоголя и наркотиков, которые она принимала в прошлом. Дочь знаменитого музыканта сейчас ведет трезвый образ жизни, но вид у нее все же не совсем здоровый. А наряд — вечная классика.

Келли Осборн на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Келли Осборн как-то сказала, что ее тело забальзамировано от большого количества алкоголя и наркотиков, которые она принимала в прошлом. Дочь знаменитого музыканта сейчас ведет трезвый образ жизни, но вид у нее все же не совсем здоровый. А наряд — вечная классика.

11 из 12
А вот и королева. У кого еще может быть такой шлейф. Doechii буквально протянулась по красной дорожке. Завораживающий наряд и прекрасное сочетание терракотового и пурпурного.

Doechii на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

А вот и королева. У кого еще может быть такой шлейф. Doechii буквально протянулась по красной дорожке. Завораживающий наряд и прекрасное сочетание терракотового и пурпурного.

12 из 12
 
