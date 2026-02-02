Готичная Леди Гага и дерзкая Майли Сайрус: самые яркие образы на "Грэмми"

Как всегда экстравагантная Леди Гага на этот раз надела платье от Matières Fécales а-ля злая колдунья из фильма "Белоснежка и охотник". Кажется, что сейчас черные перья превратятся в ворон и с жутким карканьем разлетятся во все стороны. Готичный и очень стильный образ.
Сабрина Карпентер в легком белоснежном платье от Valentino — милая и беззащитная. Несмотря на полупрозрачность наряда, образ получился вовсе не эротичным, а скорее целомудренным.
Майли Сайрус в наряде от в Celine как будто приехала на церемонию на "Харлее". Стильное массивное украшение добавляет образу эксцентричности.
Тейяна Тейлор — соблазнительная русалка на красной дорожке в платье от Tom Ford. Только с безупречной фигурой, как у нее, можно позволить себе такой открытый, смелый наряд.
Джастин Бибер с женой Хейли предпочли total black и выглядели свежо и элегантно.
Розэ выбрала наряд от Giambattista Vall. Интересный образ, но есть ощущение, что девушка надела маленькое черное платье и зачем-то повязала на бедра одеяло.
Роскошное платье Пэрис Хилтон дополнила атласными черными перчатками. Яркой блондинке очень идет этот классический наряд.
FKA twigs — просто фея. Сказочное легкое платье нежных акварельных тонов удивительно идет рыжеволосой артистке. Продуманный, совершенный образ.
Билли Айлиш в черно-белом экстравагантном наряде шведского бренда Hodakova. Интересно, что у певицы в сумочке.
И снова перья. Но Кеша не хищная птица, а белоснежный лебедь.
Келли Осборн как-то сказала, что ее тело забальзамировано от большого количества алкоголя и наркотиков, которые она принимала в прошлом. Дочь знаменитого музыканта сейчас ведет трезвый образ жизни, но вид у нее все же не совсем здоровый. А наряд — вечная классика.
А вот и королева. У кого еще может быть такой шлейф. Doechii буквально протянулась по красной дорожке. Завораживающий наряд и прекрасное сочетание терракотового и пурпурного.
