МЖД сообщила об отклонении от графика ряда поездов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила об отклонении от графика ряда поездов: на Казанском направлении и МЦД-3 наблюдаются незначительные опоздания до 12 минут, межпоездной интервал выдерживается и на МЦД-2, с отклонением от графика до 20 минут курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений.
"В настоящее время сохраняются незначительные опоздания (до 12 мин.) на Казанском направлении и МЦД-3. Межпоездной интервал выдерживается на МЦД-2, с отклонением от графика (до 20 мин.) курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений", - говорится в сообщении МЖД.
Кроме того, с 21.20 до 21.45 на перегоне Савеловский вокзал - Бескудниково произошла вынужденная остановка электропоезда для оказания медицинской помощи человеку. По предварительной информации, он нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Так, с отклонением от графика следуют поезда МЦД-1 в сторону Одинцова и Лобни
"На фоне сложных метеоусловий и вынужденных остановок подвижного состава по техническим причинам в дневное время железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком прикладывают максимальные усилия для стабилизации графика движения поездов на радиальных направлениях и МЦД", - добавили в МЖД.