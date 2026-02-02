Рейтинг@Mail.ru
МЖД сообщила об отклонении от графика ряда поездов
23:50 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/mzhd-2071818647.html
МЖД сообщила об отклонении от графика ряда поездов
МЖД сообщила об отклонении от графика ряда поездов

На Казанском направлении и МЦД-3 наблюдаются незначительные опоздания

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы | Перейти в медиабанкПоезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Поезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила об отклонении от графика ряда поездов: на Казанском направлении и МЦД-3 наблюдаются незначительные опоздания до 12 минут, межпоездной интервал выдерживается и на МЦД-2, с отклонением от графика до 20 минут курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений.
"В настоящее время сохраняются незначительные опоздания (до 12 мин.) на Казанском направлении и МЦД-3. Межпоездной интервал выдерживается на МЦД-2, с отклонением от графика (до 20 мин.) курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений", - говорится в сообщении МЖД.

Кроме того, с 21.20 до 21.45 на перегоне Савеловский вокзал - Бескудниково произошла вынужденная остановка электропоезда для оказания медицинской помощи человеку. По предварительной информации, он нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Так, с отклонением от графика следуют поезда МЦД-1 в сторону Одинцова и Лобни.
"На фоне сложных метеоусловий и вынужденных остановок подвижного состава по техническим причинам в дневное время железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком прикладывают максимальные усилия для стабилизации графика движения поездов на радиальных направлениях и МЦД", - добавили в МЖД.
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов
4 апреля 2025, 21:44
 
Лобня РЖД Снегопад в Москве
 
 
