МЖД сообщила об отклонении от графика ряда поездов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила об отклонении от графика ряда поездов: на Казанском направлении и МЦД-3 наблюдаются незначительные опоздания до 12 минут, межпоездной интервал выдерживается и на МЦД-2, с отклонением от графика до 20 минут курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений.