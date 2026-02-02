https://ria.ru/20260202/murmansk-2071652427.html
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света - РИА Новости, 02.02.2026
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
Двенадцать линий электропередачи были отключены в пиковый момент аварии на объектах энергоснабжения в Мурманской области, под угрозой отключения находилась... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:24:00+03:00
2026-02-02T11:24:00+03:00
2026-02-02T11:24:00+03:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
мурманск
североморск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070331648_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_1302d0a5c5c42ecf05b8e8e5dde21b45.jpg
https://ria.ru/20260131/avariya-2071415678.html
https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384430.html
мурманская область
мурманск
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070331648_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_5d81979b9b38a8fc20f11d6b1dcafa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, андрей чибис, мурманск, североморск
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Североморск
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
Вовк: в Мурманске 50% абонентов были под угрозой отключения электричества
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Двенадцать линий электропередачи были отключены в пиковый момент аварии на объектах энергоснабжения в Мурманской области, под угрозой отключения находилась половина потребителей региона, сообщила вице-губернатор области Ольга Вовк на оперативном совещании в правительстве.
"В пиковый момент в регионе были отключены 12 линий, повреждено шесть опор. Под угрозой отключения находилось порядка 50% абонентов в регионе. Благодаря четкой координации регионального штаба по обеспечению электроснабжения, слаженной работе всех ресурсо-снабжающих организаций, муниципальных команд, управляющих компаний удалось не допустить критических последствий для жителей региона", - сказала Вовк.
В субботу утром у части потребителей Мурманска
и Североморска
вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис
сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.