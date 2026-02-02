Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Двенадцать линий электропередачи были отключены в пиковый момент аварии на объектах энергоснабжения в Мурманской области, под угрозой отключения находилась половина потребителей региона, сообщила вице-губернатор области Ольга Вовк на оперативном совещании в правительстве.

"В пиковый момент в регионе были отключены 12 линий, повреждено шесть опор. Под угрозой отключения находилось порядка 50% абонентов в регионе. Благодаря четкой координации регионального штаба по обеспечению электроснабжения, слаженной работе всех ресурсо-снабжающих организаций, муниципальных команд, управляющих компаний удалось не допустить критических последствий для жителей региона", - сказала Вовк.

В субботу утром у части потребителей Мурманска Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.