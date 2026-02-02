Рейтинг@Mail.ru
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света - РИА Новости, 02.02.2026
11:24 02.02.2026
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
Двенадцать линий электропередачи были отключены в пиковый момент аварии на объектах энергоснабжения в Мурманской области, под угрозой отключения находилась... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, мурманская область, андрей чибис, мурманск, североморск
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Североморск
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Двенадцать линий электропередачи были отключены в пиковый момент аварии на объектах энергоснабжения в Мурманской области, под угрозой отключения находилась половина потребителей региона, сообщила вице-губернатор области Ольга Вовк на оперативном совещании в правительстве.
"В пиковый момент в регионе были отключены 12 линий, повреждено шесть опор. Под угрозой отключения находилось порядка 50% абонентов в регионе. Благодаря четкой координации регионального штаба по обеспечению электроснабжения, слаженной работе всех ресурсо-снабжающих организаций, муниципальных команд, управляющих компаний удалось не допустить критических последствий для жителей региона", - сказала Вовк.
Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области
31 января, 13:26
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
31 января, 08:47
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисМурманскСевероморск
 
 
