Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Запуск двух линий электропередачи позволил существенно повысить надежность энергоснабжения Мурманска и Североморска, где в январе жители ряда районов из-за аварии на ЛЭП остались на несколько дней без электричества, риски повторения ситуации снизились, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Двадцать третьего января в Мурманске Североморске часть потребителей оказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в 26 января по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП.

"Благодаря запуску вчера (в воскресенье - ред.), восстановлению двух линий электропередачи, установке новых постоянных опор, запуску этих линий существенно повысилась надёжность энергоснабжения Мурманска и Североморска… Мы понимаем, видим, что надёжность стала существенно выше и, соответственно, сильно ниже риски повторения ситуаций, связанных с отключением части этих городов", - сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава региона отметил, что после завершения восстановительных работ руководство компании "Россети Северо-Запад" и правительство региона сформирует план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счет инвестиций компании.