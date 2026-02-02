Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/murmansk-2071648760.html
Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП
Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП - РИА Новости, 02.02.2026
Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП
Запуск двух линий электропередачи позволил существенно повысить надежность энергоснабжения Мурманска и Североморска, где в январе жители ряда районов из-за... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:11:00+03:00
2026-02-02T11:11:00+03:00
мурманск
североморск
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_0:56:3322:1925_1920x0_80_0_0_1e8978fa10eeccafff62ba6056dd7f91.jpg
https://ria.ru/20260126/chibis-2070327868.html
https://ria.ru/20260130/khischenie-2071309385.html
мурманск
североморск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_1a053094a7c72774b5e35e34f8bf40b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, североморск, мурманская область, андрей чибис
Мурманск, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области прокомментировал восстановление двух ЛЭП

Запуск двух ЛЭП повысил надежность энергоснабжения Мурманска и Североморска

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Запуск двух линий электропередачи позволил существенно повысить надежность энергоснабжения Мурманска и Североморска, где в январе жители ряда районов из-за аварии на ЛЭП остались на несколько дней без электричества, риски повторения ситуации снизились, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в 26 января по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Чибис назвал главный ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области
26 января, 14:10
"Благодаря запуску вчера (в воскресенье - ред.), восстановлению двух линий электропередачи, установке новых постоянных опор, запуску этих линий существенно повысилась надёжность энергоснабжения Мурманска и Североморска… Мы понимаем, видим, что надёжность стала существенно выше и, соответственно, сильно ниже риски повторения ситуаций, связанных с отключением части этих городов", - сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.
Глава региона отметил, что после завершения восстановительных работ руководство компании "Россети Северо-Запад" и правительство региона сформирует план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счет инвестиций компании.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Чибис сообщал, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат
30 января, 17:39
 
МурманскСевероморскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала