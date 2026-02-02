Муфтий рассказал, как мусульманам избавиться от грехов в Ночь прощения

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мусульмане могут получить шанс освободиться от грехов в ночь Бараат, если будут готовы к раскаянию, прощению и восстановлению разрушенных отношений, этому могут помочь молитвы, помогающие замедлиться, рассказал РИА Новости в преддверии праздника председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области, зампред ДУМ РФ, муфтий Рушан Аббясов.

Мусульмане в этом году встретят ночь Бараат - по-арабски "Лейлят аль-бараа", "ночь творения", "ночь освобождения" или "ночь отпущения грехов" - со 2 на 3 февраля. В исламе она считается временем духовного обновления и возможности освободиться от грехов по милости Всевышнего, даруемой тем, кто искренне обращается к Аллаху с покаянием.

"Покаяние - это работа над очищением сердца и поступков, а прощение зависит от раскаяния, признания ошибок и твердого намерения измениться. Особое место в смысле ночи Бараат занимает тема очищения отношений: хадисы указывают, что Божественное прощение не распространяется на тех, кто сознательно отказывается от братских уз и держит в сердце вражду и ненависть. Духовная жизнь невозможна без нравственной ответственности перед другими людьми. Прощение Аллаха начинается с готовности человека прощать обиды и восстанавливать разрушенные связи", - сказал агентству муфтий.

Особое место в ночь Бараат занимают дополнительная молитва нафль и мольбы о прощении, уточнил Аббясов. К распространенной практике относится и чтение Корана, размышление над его аятами, а также поминовение Господа - зикр, добавил муфтий.