Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик

Москвичи смогут увидеть солнечное гало (оптическое явление, при котором образуются радужные или белые круги вокруг диска Солнца) до четверга включительно из-за... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть солнечное гало (оптическое явление, при котором образуются радужные или белые круги вокруг диска Солнца) до четверга включительно из-за морозной и сухой погоды с неплотной облачностью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Явление гало может повторяться и в следующие дни, потому что морозная и преимущественно сухая погода с неплотной облачностью в столичном регионе сохранится до четверга включительно. Оптическое явление в атмосфере - солнечное гало, чаще в соцсетях публикуют его подвид под названием "паргелий". Он возникает при морозной погоде, когда солнце невысоко над горизонтом", - рассказал Леус
.
Он отметил, что чаще такое явление бывает в моменты, близкие к восходу или к закату Солнца. В тонких перистых облаках, которые состоят из ледяных кристаллов и находятся на высоте от 5 до 10 километров, солнечные лучи преломляются, и видно либо круг сплошной вокруг Солнца на угловом расстоянии примерно 22 градуса, либо части от этого круга, напоминающие кусочки радуги слева и справа от солнечного светила.