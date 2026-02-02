Рейтинг@Mail.ru
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик - РИА Новости, 02.02.2026
13:54 02.02.2026
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик - РИА Новости, 02.02.2026
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик
Москвичи смогут увидеть солнечное гало (оптическое явление, при котором образуются радужные или белые круги вокруг диска Солнца) до четверга включительно из-за... РИА Новости, 02.02.2026
Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик

Леус: москвичи смогут увидеть солнечное гало до четверга

© Фото очевидцаСолнечное гало в Москве
© Фото очевидца
Солнечное гало в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть солнечное гало (оптическое явление, при котором образуются радужные или белые круги вокруг диска Солнца) до четверга включительно из-за морозной и сухой погоды с неплотной облачностью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Явление гало может повторяться и в следующие дни, потому что морозная и преимущественно сухая погода с неплотной облачностью в столичном регионе сохранится до четверга включительно. Оптическое явление в атмосфере - солнечное гало, чаще в соцсетях публикуют его подвид под названием "паргелий". Он возникает при морозной погоде, когда солнце невысоко над горизонтом", - рассказал Леус.
Он отметил, что чаще такое явление бывает в моменты, близкие к восходу или к закату Солнца. В тонких перистых облаках, которые состоят из ледяных кристаллов и находятся на высоте от 5 до 10 километров, солнечные лучи преломляются, и видно либо круг сплошной вокруг Солнца на угловом расстоянии примерно 22 градуса, либо части от этого круга, напоминающие кусочки радуги слева и справа от солнечного светила.
Снег на ветке калины в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
1 февраля, 09:23
 
Михаил ЛеусНовый годПогодаОбщество
 
 
