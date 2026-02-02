В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок - приоритет Московского метрополитена. В рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом министерства транспорта Российской Федерации, на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
16 января, 23:14