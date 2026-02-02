Рейтинг@Mail.ru
В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 02.02.2026 (обновлено: 21:14 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/moskva-2071795662.html
В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов
В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов - РИА Новости, 02.02.2026
В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов
Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:56:00+03:00
2026-02-02T21:14:00+03:00
москва
министерство транспорта рф (минтранс россии)
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992134095_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_bcdb91b626abbf8ef3d80bf604bf8ac6.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068434847.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992134095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4aed017be6a8efcf5620532c6e49490d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство транспорта рф (минтранс россии), московский метрополитен
Москва, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Московский метрополитен
В московском метро рассказали о досмотре мобильных телефонов

РИА Новости: в московском метро ввели новые меры по досмотру мобильных телефонов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтанция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок - приоритет Московского метрополитена. В рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом министерства транспорта Российской Федерации, на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин оценил беспилотный поезд столичного метро "Москва-2026"
16 января, 23:14
 
МоскваМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала