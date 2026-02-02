https://ria.ru/20260202/moskva-2071789592.html
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности
Полицейские задержали мужчину, убившего женщину и спрятавшего ее тело внутри дивана в ящике для белья в 2005 году в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:09:00+03:00
2026-02-02T19:09:00+03:00
2026-02-02T19:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260202/ubiystvo-2071738711.html
https://ria.ru/20260131/podozrevaemyj-2071480233.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности
Подозреваемого в убийстве женщины в 2005 году задержали в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, убившего женщину и спрятавшего ее тело внутри дивана в ящике для белья в 2005 году в Москве, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что тело убитой женщины обнаружили внутри дивана, в ящике для белья, в московской квартире в феврале 2005 года, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
(Убийство).
"Поиски преступника продолжались более 20 лет и принесли результат. Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска Юго-Восточного округа столицы задержали подозреваемого в Москве", - написала Волк
в своем канале на платформе Max.
По данным Волк, предварительно установлено, что в день убийства злоумышленник находился со своим случайным знакомым в квартире его матери, после распития алкоголя сын ушел, а между хозяйкой квартиры и гостем возник конфликт.
"В результате женщина получила ножевые ранения и скончалась. Мужчина спрятал тело в раскладном диване и продолжил употребление алкоголя. Позднее он покинул место происшествия", - отметила Волк.
В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы. Фигуранту предъявлено обвинение.