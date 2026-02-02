Рейтинг@Mail.ru
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moskva-2071789592.html
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности
Полицейские задержали мужчину, убившего женщину и спрятавшего ее тело внутри дивана в ящике для белья в 2005 году в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:09:00+03:00
2026-02-02T19:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260202/ubiystvo-2071738711.html
https://ria.ru/20260131/podozrevaemyj-2071480233.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве раскрыли дело об убийстве женщины 20-летней давности

Подозреваемого в убийстве женщины в 2005 году задержали в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, убившего женщину и спрятавшего ее тело внутри дивана в ящике для белья в 2005 году в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что тело убитой женщины обнаружили внутри дивана, в ящике для белья, в московской квартире в феврале 2005 года, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности
Вчера, 15:34
"Поиски преступника продолжались более 20 лет и принесли результат. Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска Юго-Восточного округа столицы задержали подозреваемого в Москве", - написала Волк в своем канале на платформе Max.
По данным Волк, предварительно установлено, что в день убийства злоумышленник находился со своим случайным знакомым в квартире его матери, после распития алкоголя сын ушел, а между хозяйкой квартиры и гостем возник конфликт.
"В результате женщина получила ножевые ранения и скончалась. Мужчина спрятал тело в раскладном диване и продолжил употребление алкоголя. Позднее он покинул место происшествия", - отметила Волк.
В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы. Фигуранту предъявлено обвинение.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы признал вину
31 января, 22:04
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала