В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трое обвиняемых в похищении мужчины в Москве предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе ГСУСК России по столице.
"Перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве на востоке Москвы Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
Следствием установлено, что 5 сентября 2025 года фигуранты под предлогом деловой встречи пригласили ранее знакомого мужчину в ресторан, расположенный на улице Краснобогатырской в городе Москве, где вывели его из помещения и посадили в свой автомобиль, выдвинув требования о передаче им денежных средств в размере 45 тысяч долларов США за его освобождение.
Далее фигуранты перевезли его на автомойку, а после в квартиру в Подмосковье. Затем они позвонили брату потерпевшего и стали требовать указанную сумму, угрожая в случае отказа совершить убийство похищенного мужчины.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов все фигуранты были задержаны. С соучастниками преступлений проведены следственные действия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следствием детально восстановлены маршруты передвижения фигурантов и хронология их действий. В основу доказательственной базы легли осмотры видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
