В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины

Следствием установлено, что 5 сентября 2025 года фигуранты под предлогом деловой встречи пригласили ранее знакомого мужчину в ресторан, расположенный на улице Краснобогатырской в городе Москве, где вывели его из помещения и посадили в свой автомобиль, выдвинув требования о передаче им денежных средств в размере 45 тысяч долларов США за его освобождение.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов все фигуранты были задержаны. С соучастниками преступлений проведены следственные действия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следствием детально восстановлены маршруты передвижения фигурантов и хронология их действий. В основу доказательственной базы легли осмотры видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.