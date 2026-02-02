Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moskva-2071788956.html
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины
Трое обвиняемых в похищении мужчины в Москве предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе ГСУСК России по столице. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:07:00+03:00
2026-02-02T19:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260202/izbienie-2071659997.html
https://ria.ru/20251213/peterburg-2061853290.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины

В Москве будут судить 3 обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трое обвиняемых в похищении мужчины в Москве предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе ГСУСК России по столице.
"Перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве на востоке Москвы Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Подмосковье мужчину и женщину будут судить за жестокое избиение детей
Вчера, 11:17
Следствием установлено, что 5 сентября 2025 года фигуранты под предлогом деловой встречи пригласили ранее знакомого мужчину в ресторан, расположенный на улице Краснобогатырской в городе Москве, где вывели его из помещения и посадили в свой автомобиль, выдвинув требования о передаче им денежных средств в размере 45 тысяч долларов США за его освобождение.
Далее фигуранты перевезли его на автомойку, а после в квартиру в Подмосковье. Затем они позвонили брату потерпевшего и стали требовать указанную сумму, угрожая в случае отказа совершить убийство похищенного мужчины.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов все фигуранты были задержаны. С соучастниками преступлений проведены следственные действия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следствием детально восстановлены маршруты передвижения фигурантов и хронология их действий. В основу доказательственной базы легли осмотры видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
13 декабря 2025, 15:56
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала