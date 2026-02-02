В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в удушении девушки

"С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Девятнадцатилетнему молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.