В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в удушении девушки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Обвиняемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы заключен под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В субботу пресс-служба столичного главка СК России сообщила, что тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, 31 января злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. По данным ведомства, со слов подозреваемого, вечером 30 января он приехал домой к своей бывшей девушке, чтобы забрать вещи и попробовать наладить отношения. Между ними возникла ссора, в ходе которой он задушил девушку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, фигурант задержан, он признал вину.
"С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Девятнадцатилетнему молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.