В Москве провели акцию ко Дню окончания Сталинградской битвы

Акция ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ВДНХ в Москве

Акция ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 4 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" приняли участие в Москве в акции, приуроченной ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня более 4 тысяч активистов " Молодой Гвардии Единой России " и "Волонтерской Роты Боевого Братства" собрались здесь, чтобы почтить память героев Сталинградской битвы. Это событие навсегда изменило ход Великой Отечественной войны и показало силу духа нашего народа. Для нас важно помнить историю и передавать ее молодому поколению", - сказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.

В ходе патриотической акции на ВДНХ активисты развернули георгиевскую ленту и выстроились с красными зонтами в надпись "Родина-мать зовет!"

По словам Демидова, МГЕР проводит памятные акции по этому значимому поводу во многих городах России

"Это очень памятное событие для всей нашей страны - 83 года назад фашисты потерпели колоссальное поражение под Сталинградом и начали откатываться на Запад. Это было началом великой победы в Великой Отечественной войне", - сказал Демидов.