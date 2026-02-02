В Москве провели акцию ко Дню окончания Сталинградской битвы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 4 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" приняли участие в Москве в акции, приуроченной ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня более 4 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" собрались здесь, чтобы почтить память героев Сталинградской битвы. Это событие навсегда изменило ход Великой Отечественной войны и показало силу духа нашего народа. Для нас важно помнить историю и передавать ее молодому поколению", - сказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
В ходе патриотической акции на ВДНХ активисты развернули георгиевскую ленту и выстроились с красными зонтами в надпись "Родина-мать зовет!"
"Это очень памятное событие для всей нашей страны - 83 года назад фашисты потерпели колоссальное поражение под Сталинградом и начали откатываться на Запад. Это было началом великой победы в Великой Отечественной войне", - сказал Демидов.
2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
На въездах в Волгоград сменили указатели на "Сталинград"
1 февраля, 11:47