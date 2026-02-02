Рейтинг@Mail.ru
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
13:08 02.02.2026
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков
Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2026
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков

Песков: Москва готова и дальше работать в интересах урегулирования на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что позиция Москвы по контактам с Украиной остается последовательной.
"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия остается открытой для диалога с Европой, заявил Песков
В миреМоскваУкраинаРоссияДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
