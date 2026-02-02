https://ria.ru/20260202/moskva-2071693921.html
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков
Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2026
Песков: Москва готова и дальше работать в интересах урегулирования на Украине