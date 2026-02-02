Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва готова и дальше продолжать работать в рамках созданных групп в интересах урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине", - сказал Песков.