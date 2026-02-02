Песков заявил о необходимости каналов для диалога с Европой, заявил Песков

https://ria.ru/20260202/moskva-2071690711.html
Москва разделяет мысль о необходимости каналов для диалога между Россией и Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
москва
европа
дмитрий песков
россия
москва
европа
Песков: Россия разделяет идею о необходимости каналов для диалога с Европой