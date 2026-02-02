https://ria.ru/20260202/moskva-2071683867.html
Московская "Система-112" приняла за год более 7,5 миллиона вызовов
Московская "Система-112" приняла за год более 7,5 миллиона вызовов - РИА Новости, 02.02.2026
Московская "Система-112" приняла за год более 7,5 миллиона вызовов
Более 7,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 7,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями: только в прошлом (2025 - ред.) году операторы приняли свыше 7,5 миллионов вызовов, из них почти половина, 3,4 миллиона, потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.
"Каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города. Диспетчеры менее чем за 1,5 минуты выясняют суть обращения, проводят консультацию, при необходимости направляют на место городские и экстренные службы", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
Кроме того, к ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", техническое решение позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.