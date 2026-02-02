Московская "Система-112" приняла за год более 7,5 миллиона вызовов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 7,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями: только в прошлом (2025 - ред.) году операторы приняли свыше 7,5 миллионов вызовов, из них почти половина, 3,4 миллиона, потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

"Каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города. Диспетчеры менее чем за 1,5 минуты выясняют суть обращения, проводят консультацию, при необходимости направляют на место городские и экстренные службы", - пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.