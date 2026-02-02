https://ria.ru/20260202/moskva-2071660356.html
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, работает тяжелая погрузочная техника, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Сегодня в столице вновь небольшой снег. Сохраняется сильный мороз. Повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - подчеркивается в сообщении.