В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, работает... РИА Новости, 02.02.2026
1920
1920
true
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

В Москве продолжают работы по ликвидации последствий снегопада

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве
Уборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Уборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, работает тяжелая погрузочная техника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Сегодня в столице вновь небольшой снег. Сохраняется сильный мороз. Повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
06:21
06:21
Отмечается, что в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - подчеркивается в сообщении.
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой  - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
29 января, 22:09
29 января, 22:09
 
МоскваСнегопад в Москве
 
 
