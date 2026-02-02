В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

Уборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, работает тяжелая погрузочная техника, Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада, ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов, работает тяжелая погрузочная техника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада. Сегодня в столице вновь небольшой снег. Сохраняется сильный мороз. Повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.