На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода - РИА Новости, 02.02.2026
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На юго-западе столицы ведется строительство газопровода высокого давления. Его прокладывают на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы по развитию и модернизации газотранспортной системы. Сейчас готовность объекта составляет уже более 50 процентов", - говорится в сообщении.
По данным портала, работы ведутся с применением современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на транспортную инфраструктуру и экологию.