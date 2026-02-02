На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На юго-западе столицы ведется строительство газопровода высокого давления. Его прокладывают на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы по развитию и модернизации газотранспортной системы. Сейчас готовность объекта составляет уже более 50 процентов", - говорится в сообщении.