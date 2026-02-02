Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:17 02.02.2026
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода
Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.02.2026
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
На юго-западе Москвы построили более 50 процентов газопровода

На юго-западе Москвы завершили строительство газопровода более чем наполовину

© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"Стоительство газопровода
Стоительство газопровода - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"
Стоительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На юго-западе столицы ведется строительство газопровода высокого давления. Его прокладывают на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы по развитию и модернизации газотранспортной системы. Сейчас готовность объекта составляет уже более 50 процентов", - говорится в сообщении.
По данным портала, работы ведутся с применением современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на транспортную инфраструктуру и экологию.
Специалисты восстановили декоративные детали у дома в неоклассическом стиле в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили в Москве за десять лет
31 января, 14:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
