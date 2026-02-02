Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 32 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, в прошлом году поступило более 32 тысяч заявок", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что на 11% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 15 тысяч. Порядка 8 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и около 7 тысяч москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.

"Более 2,5 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос в них проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется. Так, в апреле 2025 года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней.