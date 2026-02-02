Рейтинг@Mail.ru
Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке - РИА Новости, 02.02.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:13 02.02.2026
Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке
Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке - РИА Новости, 02.02.2026
Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке
Более 32 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Москва
Жители Москвы подали за год более 32 тысяч заявок по перепланировке

Москвичи подали за 2025 г более 32 тыс заявок на согласование перепланировки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 32 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, в прошлом году поступило более 32 тысяч заявок", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что на 11% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 15 тысяч. Порядка 8 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и около 7 тысяч москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.
"Более 2,5 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос в них проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется. Так, в апреле 2025 года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней.
"Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта", - добавил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Москва
 
 
