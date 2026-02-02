Рейтинг@Mail.ru
Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания - РИА Новости, 02.02.2026
09:03 02.02.2026
Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания
Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания
Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания
Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 1,5-2 раза на фоне сильного похолодания утром в понедельник, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moroz-2071617450.html
https://ria.ru/20260131/gosduma-2071380197.html
Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания

В Москве цены на такси выросли в 1,5-2 раза из-за похолодания

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 1,5-2 раза на фоне сильного похолодания утром в понедельник, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что температура воздуха ночью в столице опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса. Он подчеркнул, что аномальные морозы сохранятся в Московском регионе до пятницы включительно.
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
06:21
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
06:21
Так, по состоянию на 8.20 мск поездка из Красногорска в Одинцово этим утром подорожала вдвое по сравнению с будними днями, когда не наблюдалось резких температурных скачков. А уехать из поселка Мосрентген до центра стало дороже примерно в 1,7 раза.
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в уведомлении в приложении "Яндекс Go" при попытке узнать детализацию цены.
В пресс-службе "Яндекса" ранее заявляли, что в периоды повышенного спроса и нехватки водителей в конкретном районе автоматически включается повышающий коэффициент. Там отмечали, что это помогает привлечь на линию больше водителей, для которых обслуживание машин также дорожает в непогоду.
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах
31 января, 07:47
 
