Цены на такси в Москве резко выросли из-за похолодания

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 1,5-2 раза на фоне сильного похолодания утром в понедельник, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в уведомлении в приложении "Яндекс Go" при попытке узнать детализацию цены.