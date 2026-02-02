МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к "Госуслугам"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мошенники пытаются завладеть аккаунтами на портале "Госуслуг", рассылая ссылки на чат-бот в Telegram якобы для проверки счетчиков воды, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Пример очередного мошеннического чат-бота, предназначенного для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах. В данном случае под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как объяснили киберполицейские, злоумышленники утверждают, что для проверки счетчиков нужно пройти регистрацию в "официальном чат-боте" и подтвердить данные.
После перехода по ссылке бот запрашивает у пользователя номер телефона, а затем ему приходит цифровой код, якобы для того чтобы зафиксировать дату визита специалиста. Но на самом деле это код для доступа к аккаунту на "Госуслугах".
