Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая ссылка, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В мессенджер приходит сообщение, якобы от популярного маркетплейса. Например: "Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля". Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После "входа" данные аккаунта попадают к мошенникам", - рассказали в пресс-службе.

Целевой группой такой мошеннической схемы являются активные пользователи маркетплейсов.

Февраль наиболее актуален для такой мошеннической схемы, так как маркетплейсы часто проводят акции и кешбэк-программы после новогоднего шопинга. "Мошенники используют этот факт для прикрытия", - уточняют в "Мошеловке".

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из мессенджеров от неизвестных контактов или якобы служб поддержки. А для входа в любой сервис всегда набирать его адрес вручную или использовать закладки в браузере.