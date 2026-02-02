Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moshenniki-2071606926.html
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки - РИА Новости, 02.02.2026
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T02:34:00+03:00
2026-02-02T02:34:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260131/ekspert-2071387424.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки

РИА Новости: мошенники могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком за покупки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая ссылка, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В мессенджер приходит сообщение, якобы от популярного маркетплейса. Например: "Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля". Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После "входа" данные аккаунта попадают к мошенникам", - рассказали в пресс-службе.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эксперт объяснила, почему нельзя грубить мошенникам
31 января, 09:25
Целевой группой такой мошеннической схемы являются активные пользователи маркетплейсов.
Февраль наиболее актуален для такой мошеннической схемы, так как маркетплейсы часто проводят акции и кешбэк-программы после новогоднего шопинга. "Мошенники используют этот факт для прикрытия", - уточняют в "Мошеловке".
Эксперты советуют не переходить по ссылкам из мессенджеров от неизвестных контактов или якобы служб поддержки. А для входа в любой сервис всегда набирать его адрес вручную или использовать закладки в браузере.
"Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах", - заключили они.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала