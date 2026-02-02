Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
03:24 02.02.2026 (обновлено: 03:25 02.02.2026)
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку - РИА Новости, 02.02.2026
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
Чтобы мошенник сам повесил трубку, необходимо не играть по навязанному сценарию, использовать короткие нейтральные ответы и спокойный тон, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.02.2026
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку

РИА Новости: Немкин призвал не играть по навязанному мошенником сценарию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чтобы мошенник сам повесил трубку, необходимо не играть по навязанному сценарию, использовать короткие нейтральные ответы и спокойный тон, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Первый и ключевой принцип — не играть по навязанному сценарию. Мошенники действуют по чётким алгоритмам и рассчитывают на эмоциональную реакцию: страх, растерянность, желание срочно "спасти деньги". Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений ("я не решаю такие вопросы по телефону", "мне нужно официальное уведомление") выбивают их из привычной логики и делают разговор непродуктивным", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что цель не в том, чтобы "переиграть" злоумышленника, а в том, чтобы быстро и безопасно лишить его интереса к конкретному абоненту.
По его словам, другим эффективным приемом является перевод ответственности на внешние процедуры или третьих лиц. Парламентарий подчеркнул, что фразы о том, что "все операции проходят через банк лично", "номер будет проверен службой безопасности" или "разговор записывается" резко повышают для мошенника риски, в таких условиях он предпочитает как можно быстрее завершить контакт и переключиться на более "удобную" цель.
"Важно также не вступать в спор и не пытаться разоблачить собеседника. Попытки поймать мошенника на противоречиях или продемонстрировать осведомлённость лишь затягивают диалог и дают ему дополнительное время для манипуляций. Намного эффективнее — вежливо, но последовательно повторять одну позицию: вы не продолжаете разговор и не обсуждаете ничего по телефону", - сообщил Немкин.
Он добавил, что лучший способ взаимодействия с мошенником — минимальный по времени контакт или его полное отсутствие.
"Любое давление, спешка или запугивание — достаточный повод сразу прекратить разговор. Короткий отказ и разрыв связи лишают злоумышленника главного ресурса — внимания человека, а значит, делают попытку обмана бессмысленной", - заключил депутат.
Антон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссиямошенникиМошенничествоОбщество
 
 
