Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла - РИА Новости, 02.02.2026
14:57 02.02.2026
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла

© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мосгорсуд начал рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны, которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня были оглашены материала, на следующем заседании суд планирует допросить потерпевших.
"Суд постановил отложить судебное разбирательство на 9 февраля", - сказал судья.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков напала на посла РФ, заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее, его и других дипломатов облили сиропом.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила в соцсети публикации с утверждениями о том, что ВС РФ при проведении спецоперации якобы совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Брянской области возбудили дело против двух операторов украинских БПЛА
