https://ria.ru/20260202/mosgorsud-2071728746.html
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла - РИА Новости, 02.02.2026
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла
Мосгорсуд начал рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны, которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:57:00+03:00
2026-02-02T14:57:00+03:00
2026-02-02T14:57:00+03:00
в мире
россия
сергей андреев
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f089ff339c1b2d8320f1df8f5055c6d6.jpg
https://ria.ru/20260128/rossija-2070720609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c296eabd7f318aad95d98b9a480d57d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей андреев, московский городской суд
В мире, Россия, Сергей Андреев, Московский городской суд
Мосгорсуд начал рассматривать дело украинской журналистки, облившей посла
Мосгорсуд рассмотрит заочное дело украинской журналистки Земляны, облившей посла
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мосгорсуд начал рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны, которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня были оглашены материала, на следующем заседании суд планирует допросить потерпевших.
"Суд постановил отложить судебное разбирательство на 9 февраля", - сказал судья.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков напала на посла РФ
, заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву
в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее, его и других дипломатов облили сиропом.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила в соцсети публикации с утверждениями о том, что ВС РФ при проведении спецоперации якобы совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.