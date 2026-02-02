Врач рассказала, кому нельзя есть морковь

"Морковь противопоказана при заболеваниях ЖКТ - язве, гастрите, энтерите - из-за грубой клетчатки и кислот, раздражающих слизистую", - рассказала Чистик.

По ее словам, этот продукт следует избегать при мочекаменной болезни, болезнях печени, панкреатите, диабете и аллергии.