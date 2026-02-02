https://ria.ru/20260202/morkov-2071612940.html
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Морковь противопоказана людям, страдающим такими заболеваниями ЖКТ, как язва, гастрит, энтерит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Морковь противопоказана при заболеваниях ЖКТ - язве, гастрите, энтерите - из-за грубой клетчатки и кислот, раздражающих слизистую", - рассказала Чистик.
По ее словам, этот продукт следует избегать при мочекаменной болезни, болезнях печени, панкреатите, диабете и аллергии.