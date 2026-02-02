Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
04:43 02.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь - РИА Новости, 02.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Морковь противопоказана людям, страдающим такими заболеваниями ЖКТ, как язва, гастрит, энтерит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра... РИА Новости, 02.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь

РИА Новости: морковь противопоказана при язве, гастрите и энтерите

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Морковь противопоказана людям, страдающим такими заболеваниями ЖКТ, как язва, гастрит, энтерит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Морковь противопоказана при заболеваниях ЖКТ - язве, гастрите, энтерите - из-за грубой клетчатки и кислот, раздражающих слизистую", - рассказала Чистик.
По ее словам, этот продукт следует избегать при мочекаменной болезни, болезнях печени, панкреатите, диабете и аллергии.
Свекла - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
29 января, 04:26
 
