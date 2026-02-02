В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" использует термин "слияние", который призван скрыть, что на самом деле мэрии будут стерты с карты. Чебан полагает, что это еще сильнее ударит по селам, поскольку жители страны будут стремиться переехать в более крупные населенные пункты.