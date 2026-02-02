Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции
12:49 02.02.2026
В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции
В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.02.2026
В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции
Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены ликвидировать 600 мэрий в стране, заявил глава столичной администрации, один из... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:49:00+03:00
2026-02-02T12:49:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
ион чебан
игорь гросу
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ион Чебан, Игорь Гросу
В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции

Чебан: в Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий в рамках реформы

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены ликвидировать 600 мэрий в стране, заявил глава столичной администрации, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.
Генеральный секретарь правительства Молдавии Алексей Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года.
Флаг Молдавии
Депутат ПМР назвал причину блэкаута в Молдавии
1 февраля, 17:37
"Цель новой административно-территориальная реформа Молдавии - "объединение мэрий путем сокращения их числа с 898 до 300". Это означает ликвидацию и закрытие 600 мэрий. После закрытия школ, университетов, больниц, настала очередь мэрий "реформироваться" и закрыться", - заявил Чебан на брифинге.
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" использует термин "слияние", который призван скрыть, что на самом деле мэрии будут стерты с карты. Чебан полагает, что это еще сильнее ударит по селам, поскольку жители страны будут стремиться переехать в более крупные населенные пункты.
Чебан заявил, что его блок внимательно проанализирует предложение правительства, чтобы внести поправки, он также допускает, что будет запущена петиция с требованием пересмотра формата проведения реформы.
На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
Сергей Лебедев
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
29 января, 11:38
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИон ЧебанИгорь Гросу
 
 
