Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moldavija-2071676636.html
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.02.2026
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер
Власти Молдавии запустили реформу системы юстиции, чтобы взять ее под контроль и выстроить механизмы контроля и подавления всех инакомыслящих, заявил... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:08:00+03:00
2026-02-02T12:08:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
владимир филат
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071589651.html
https://ria.ru/20260201/moldaviya-2071572321.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, владимир филат, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Филат, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер

Филат: власти Молдавии реформируют систему юстиции, чтобы подчинить ее себе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Власти Молдавии запустили реформу системы юстиции, чтобы взять ее под контроль и выстроить механизмы контроля и подавления всех инакомыслящих, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Подлинной целью так называемой реформы правосудия было не укрепление независимости системы, а ее политическое подчинение, замаскированное проевропейской риторикой. На декларативном уровне говорилось о независимости; на практике же были выстроены механизмы контроля, давления и селективности", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ
1 февраля, 21:08
Он отметил, что в процессе присоединения к ЕС оценивается в том числе способность страны кандидата применять закон равным образом, предсказуемо и независимо. Филат констатирует, что молдавским властям не удалось превратить реформу правосудия в реальный, убедительный и необратимый результат. В качестве аргумента от привел рейтинг Rule of Law Index 2025, в котором Молдавия занимает 68-е место из 143 государств по уровню фактического применения принципов верховенства права, за год страна опустилась на четыре позиции.
"Позиция Республики Молдова однозначно свидетельствует о том, что обещанные структурные изменения так и не были реализованы. Бесконечные судебные процессы, произвольные решения, избирательность, повсеместное ощущение того, что правосудие гарантируется не законом, а влиянием и политической близостью… Доверие граждан к государству размывается, а миграция всё чаще становится не выбором, а стратегией выживания", - подчеркнул Филат.
Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Депутат ПМР назвал причину блэкаута в Молдавии
1 февраля, 17:37
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаВладимир ФилатМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала