Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Власти Молдавии запустили реформу системы юстиции, чтобы взять ее под контроль и выстроить механизмы контроля и подавления всех инакомыслящих, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Подлинной целью так называемой реформы правосудия было не укрепление независимости системы, а ее политическое подчинение, замаскированное проевропейской риторикой. На декларативном уровне говорилось о независимости; на практике же были выстроены механизмы контроля, давления и селективности", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в процессе присоединения к ЕС оценивается в том числе способность страны кандидата применять закон равным образом, предсказуемо и независимо. Филат констатирует, что молдавским властям не удалось превратить реформу правосудия в реальный, убедительный и необратимый результат. В качестве аргумента от привел рейтинг Rule of Law Index 2025, в котором Молдавия занимает 68-е место из 143 государств по уровню фактического применения принципов верховенства права, за год страна опустилась на четыре позиции.
"Позиция Республики Молдова однозначно свидетельствует о том, что обещанные структурные изменения так и не были реализованы. Бесконечные судебные процессы, произвольные решения, избирательность, повсеместное ощущение того, что правосудие гарантируется не законом, а влиянием и политической близостью… Доверие граждан к государству размывается, а миграция всё чаще становится не выбором, а стратегией выживания", - подчеркнул Филат.
Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
