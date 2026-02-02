Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Власти Молдавии запустили реформу системы юстиции, чтобы взять ее под контроль и выстроить механизмы контроля и подавления всех инакомыслящих, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.

"Позиция Республики Молдова однозначно свидетельствует о том, что обещанные структурные изменения так и не были реализованы. Бесконечные судебные процессы, произвольные решения, избирательность, повсеместное ощущение того, что правосудие гарантируется не законом, а влиянием и политической близостью… Доверие граждан к государству размывается, а миграция всё чаще становится не выбором, а стратегией выживания", - подчеркнул Филат.