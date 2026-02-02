Рейтинг@Mail.ru
Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора
11:18 02.02.2026 (обновлено: 11:19 02.02.2026)
Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора
Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил, что его лишили должности генерального прокурора в 2023 году,...
в мире, молдавия, александр стояногло, майя санду, игорь гросу, европейский суд по правам человека (еспч), banca de economii
В мире, Молдавия, Александр Стояногло, Майя Санду, Игорь Гросу, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Banca de Economii
Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора

Стояногло заявил, что лишился поста генпрокурора Молдавии из-за неудобности

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил, что его лишили должности генерального прокурора в 2023 году, поскольку он был неудобен власти в лице президента республики Майи Санду из-за отказа закрывать глаза на нарушения со стороны тех, кто важен руководству республики.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
"Все ключевые дела по "краже миллиарда" (вывод миллиарда долларов из банков Молдавии в 2014 году - ред.), доведенные до суда, были расследованы в мой период как генерального прокурора. Были арестованы активы Victoriabank, что позволяло вернуть часть украденного миллиарда. Это стало неприемлемым для нынешнего руководства страны, мне... президент прямо сказала "оставить партнёров в покое"… Именно поэтому меня нужно было убрать", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он добавил, что под его руководством генпрокуратура Молдавии обратила внимание на причастность к делу о "краже миллиарда" действующих представителей власти. Депутат подчеркнул, что Санду, действующий спикер парламента Игорь Гросу и экс-премьер, специальный эмиссар Дорин Речан участвовали в заседаниях правительства в 2014-2015 годах, когда принимались решения о выделении средств для спасение банков. Стояногло подчеркнул, что "эти решения до сих пор требуют объяснений, но тогда большинство молчало - создавая впечатление исполнения чужой воли".
В августе 2021 года парламент Молдавии внес поправки в закон, упрощающие отставку генпрокурора, в октябре того же года Высший совет прокуроров принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, его обвинили в превышении полномочий. Генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на проведение необоснованного уголовного процесса (дело он позже выиграл, ЕСПЧ признал, что Стояногло был лишен права на справедливый суд). В сентября 2023 года Стояногло уволили с поста генпрокурора, а в феврале 2024 года суд его оправдал.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Депутат ПМР назвал причину блэкаута в Молдавии
Вчера, 17:37
 
