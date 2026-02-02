Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил, что его лишили должности генерального прокурора в 2023 году, поскольку он был неудобен власти в лице президента республики Майи Санду из-за отказа закрывать глаза на нарушения со стороны тех, кто важен руководству республики.