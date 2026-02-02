Стояногло рассказал, почему Санду лишила его поста генпрокурора

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло заявил, что его лишили должности генерального прокурора в 2023 году, поскольку он был неудобен власти в лице президента республики Майи Санду из-за отказа закрывать глаза на нарушения со стороны тех, кто важен руководству республики.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
"Все ключевые дела по "краже миллиарда" (вывод миллиарда долларов из банков Молдавии в 2014 году - ред.), доведенные до суда, были расследованы в мой период как генерального прокурора. Были арестованы активы Victoriabank, что позволяло вернуть часть украденного миллиарда. Это стало неприемлемым для нынешнего руководства страны, мне... президент прямо сказала "оставить партнёров в покое"… Именно поэтому меня нужно было убрать", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он добавил, что под его руководством генпрокуратура Молдавии обратила внимание на причастность к делу о "краже миллиарда" действующих представителей власти. Депутат подчеркнул, что Санду, действующий спикер парламента Игорь Гросу и экс-премьер, специальный эмиссар Дорин Речан участвовали в заседаниях правительства в 2014-2015 годах, когда принимались решения о выделении средств для спасение банков. Стояногло подчеркнул, что "эти решения до сих пор требуют объяснений, но тогда большинство молчало - создавая впечатление исполнения чужой воли".
В августе 2021 года парламент Молдавии внес поправки в закон, упрощающие отставку генпрокурора, в октябре того же года Высший совет прокуроров принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, его обвинили в превышении полномочий. Генпрокурор назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на проведение необоснованного уголовного процесса (дело он позже выиграл, ЕСПЧ признал, что Стояногло был лишен права на справедливый суд). В сентября 2023 года Стояногло уволили с поста генпрокурора, а в феврале 2024 года суд его оправдал.
