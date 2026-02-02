Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Миссис мира 2026" от России затмила всех. Она гордо носила титул "Миссис Европа 2024", ее достижения говорят сами за себя — и теперь ее копилка пополнилась новым.
Чем покорила международное жюри Динара Саляхова? И какое место заняла?
Конкурс с историей
"Миссис мира" стартовал в 1984-м и сразу стал революционным явлением в индустрии красоты. Это первый в истории конкурс, который создали специально для женщин в браке. До этого замужество автоматически закрывало дорогу на подиум и крупные состязания. Создатели Mrs. World сломали этот стереотип и доказали: быть женой и матерью не мешает оставаться красивой, успешной и амбициозной.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака во Дворце бракосочетания
За 40 лет проведения конкурса россиянки поднимались на высшую ступень пьедестала только дважды — в 2006 и 2009 годах.
Сорок пять соперниц и одна корона
В этом году за звание самой красивой замужней женщины планеты боролись представительницы более чем 45 стран. Официальная конкурсная программа завершилась 29 января в Лас-Вегасе.
Конкурс "Миссис мира" отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь оценивают не только внешность, но и личность, достижения, умение держаться на публике и способность представлять свою страну.
© Фото : Unsplash/Adam WingerДевушка в салоне красоты
Один из самых сложных этапов — интервью с жюри. Участницы должны не только рассказать о себе, но и ответить на провокационные вопросы. Здесь проверяют эрудицию, остроту ума, умение выкручиваться из неудобных ситуаций.
"У нас были интервью на английском языке, каждая участница рассказывала о себе и своей стране. Это было очень волнительно", — поделилась впечатлениями Динара.
Финальная часть включает три обязательных дефиле: в купальниках (демонстрирует физическую форму), национальных костюмах (связь с родиной и культурой) и вечерних платьях (элегантность и стиль). Каждый выход — это шанс произвести впечатление и набрать баллы.
Динара Саляхова: от спорта к дефиле
© Фото : соцсети Динары СаляховойДинара Саляхова
Казанская спортсменка Динара Саляхова пришла в мир конкурсов красоты неслучайно. За ее плечами — годы спортивной карьеры, которая и стала фундаментом для побед. Она чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и обладательница аналогичного титула в категории "фитнес-бикини".
Спортивный бэкграунд дал ей то, чего не купишь ни за какие деньги: безупречную физическую форму, железную дисциплину, умение работать на результат и держаться перед публикой.
Сейчас Динаре 35 лет, она замужем и воспитывает двоих сыновей — 12 и пяти лет. Параллельно развивает собственный бренд спортивной одежды.
Путь к мировой короне
Ее восхождение на олимп было стремительным. Сначала Динара завоевала национальную корону "Миссис Россия мира" в 2024 году, что открыло ей дорогу на европейский уровень. Следующим шагом стала победа на конкурсе "Миссис Европа" в том же году, где она обошла 25 соперниц и взяла заветный титул. Эти две короны стали официальным пропуском на главное состязание планеты для замужних женщин.
"Конкурс "Миссис мира" — это не просто еще один этап, это масштабное событие, и оно мотивирует меня на победу еще больше", — призналась Динара перед вылетом в США.
Девятнадцать чемоданов и большая мечта
В Лас-Вегас Динара прилетела не одна. С ней приехала целая команда: фотограф, видеограф и визажист. А еще — 19 чемоданов с нарядами. Это не прихоть звезды. На конкурсе такого уровня каждый выход на сцену требует идеально подобранного образа. Купальники, вечерние платья, национальные костюмы, повседневные образы для фотосессий — все должно быть продумано до мелочей.
© Pixabay / Ichigo121212Косметика
"Получение визы в США не стало проблемой, а по прибытии в Лас-Вегас мы столкнулись только с приятными моментами. Атмосфера среди участниц невероятно дружелюбная", — поделилась впечатлениями Саляхова.
По ее словам, российскую команду встретили крайне радушно и никакого напряжения со стороны организаторов или других участниц она не ощутила. "Люди чувствуют, что у меня сильная энергетика, поэтому боятся подойти ко мне с нехорошими мыслями", — уверенно заявила красавица.
В своих социальных сетях она подчеркнула: главной миссией было достойно представить Россию на международной арене, а не борьба за личную корону. Еще один шанс напомнить миру: российские женщины — сильные, красивые и талантливые.
Новый проект: Mrs BRICS
Вдохновившись своими победами в 2024-м, Динара решила создать собственный международный проект — конкурс Mrs BRICS. Первый финал намечен на 8 марта и пройдет в Казани. Это амбициозная идея: объединить замужних красавиц из стран БРИКС на одной сцене и показать, что beauty-индустрия может быть не только про Запад.
© Фото : соцсети Динары СаляховойДинара Саляхова
По результатам конкурса "Миссис мира" Динара вошла в топ-15 среди всех участниц. Ее личностные качества не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей со всей планеты, пусть она и не сумела стать третьей россиянкой в истории, которой покорилась мировая корона.