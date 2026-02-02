Рейтинг@Mail.ru
Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 02.02.2026 (обновлено: 18:04 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/missis-2071692003.html
Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал
Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал - РИА Новости, 02.02.2026
Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал
Участница конкурса "Миссис мира 2026" от России затмила всех. Она гордо носила титул "Миссис Европа 2024", ее достижения говорят сами за себя — и теперь ее... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:22:00+03:00
2026-02-02T18:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071700993_0:22:670:399_1920x0_80_0_0_79a2d0b95c2ab326232b27e0885346de.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071700993_0:0:671:504_1920x0_80_0_0_b67e0e589abc4bc50d871f53fa62052f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал

© Фото : соцсети Динары СаляховойДинара Саляхова
Динара Саляхова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети Динары Саляховой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Миссис мира 2026" от России затмила всех. Она гордо носила титул "Миссис Европа 2024", ее достижения говорят сами за себя — и теперь ее копилка пополнилась новым.
Чем покорила международное жюри Динара Саляхова? И какое место заняла?

Конкурс с историей

"Миссис мира" стартовал в 1984-м и сразу стал революционным явлением в индустрии красоты. Это первый в истории конкурс, который создали специально для женщин в браке. До этого замужество автоматически закрывало дорогу на подиум и крупные состязания. Создатели Mrs. World сломали этот стереотип и доказали: быть женой и матерью не мешает оставаться красивой, успешной и амбициозной.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака во Дворце бракосочетания
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Молодожены во время торжественной регистрации брака во Дворце бракосочетания
За 40 лет проведения конкурса россиянки поднимались на высшую ступень пьедестала только дважды — в 2006 и 2009 годах.

Сорок пять соперниц и одна корона

В этом году за звание самой красивой замужней женщины планеты боролись представительницы более чем 45 стран. Официальная конкурсная программа завершилась 29 января в Лас-Вегасе.
Конкурс "Миссис мира" отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь оценивают не только внешность, но и личность, достижения, умение держаться на публике и способность представлять свою страну.
© Фото : Unsplash/Adam WingerДевушка в салоне красоты
Девушка в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Unsplash/Adam Winger
Девушка в салоне красоты
Один из самых сложных этапов — интервью с жюри. Участницы должны не только рассказать о себе, но и ответить на провокационные вопросы. Здесь проверяют эрудицию, остроту ума, умение выкручиваться из неудобных ситуаций.
"У нас были интервью на английском языке, каждая участница рассказывала о себе и своей стране. Это было очень волнительно", — поделилась впечатлениями Динара.
Финальная часть включает три обязательных дефиле: в купальниках (демонстрирует физическую форму), национальных костюмах (связь с родиной и культурой) и вечерних платьях (элегантность и стиль). Каждый выход — это шанс произвести впечатление и набрать баллы.

Динара Саляхова: от спорта к дефиле

© Фото : соцсети Динары СаляховойДинара Саляхова
Динара Саляхова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети Динары Саляховой
Динара Саляхова
Казанская спортсменка Динара Саляхова пришла в мир конкурсов красоты неслучайно. За ее плечами — годы спортивной карьеры, которая и стала фундаментом для побед. Она чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и обладательница аналогичного титула в категории "фитнес-бикини".
Спортивный бэкграунд дал ей то, чего не купишь ни за какие деньги: безупречную физическую форму, железную дисциплину, умение работать на результат и держаться перед публикой.
Сейчас Динаре 35 лет, она замужем и воспитывает двоих сыновей — 12 и пяти лет. Параллельно развивает собственный бренд спортивной одежды.

Путь к мировой короне

© РИА Новости / Арина ГрознаяКорона
Корона - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Арина Грозная
Корона
Ее восхождение на олимп было стремительным. Сначала Динара завоевала национальную корону "Миссис Россия мира" в 2024 году, что открыло ей дорогу на европейский уровень. Следующим шагом стала победа на конкурсе "Миссис Европа" в том же году, где она обошла 25 соперниц и взяла заветный титул. Эти две короны стали официальным пропуском на главное состязание планеты для замужних женщин.
"Конкурс "Миссис мира" — это не просто еще один этап, это масштабное событие, и оно мотивирует меня на победу еще больше", — призналась Динара перед вылетом в США.

Девятнадцать чемоданов и большая мечта

В Лас-Вегас Динара прилетела не одна. С ней приехала целая команда: фотограф, видеограф и визажист. А еще — 19 чемоданов с нарядами. Это не прихоть звезды. На конкурсе такого уровня каждый выход на сцену требует идеально подобранного образа. Купальники, вечерние платья, национальные костюмы, повседневные образы для фотосессий — все должно быть продумано до мелочей.
© Pixabay / Ichigo121212Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Pixabay / Ichigo121212
Косметика
"Получение визы в США не стало проблемой, а по прибытии в Лас-Вегас мы столкнулись только с приятными моментами. Атмосфера среди участниц невероятно дружелюбная", — поделилась впечатлениями Саляхова.
По ее словам, российскую команду встретили крайне радушно и никакого напряжения со стороны организаторов или других участниц она не ощутила. "Люди чувствуют, что у меня сильная энергетика, поэтому боятся подойти ко мне с нехорошими мыслями", — уверенно заявила красавица.
В своих социальных сетях она подчеркнула: главной миссией было достойно представить Россию на международной арене, а не борьба за личную корону. Еще один шанс напомнить миру: российские женщины — сильные, красивые и талантливые.

Новый проект: Mrs BRICS

Вдохновившись своими победами в 2024-м, Динара решила создать собственный международный проект — конкурс Mrs BRICS. Первый финал намечен на 8 марта и пройдет в Казани. Это амбициозная идея: объединить замужних красавиц из стран БРИКС на одной сцене и показать, что beauty-индустрия может быть не только про Запад.
© Фото : соцсети Динары СаляховойДинара Саляхова
Динара Саляхова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети Динары Саляховой
Динара Саляхова
По результатам конкурса "Миссис мира" Динара вошла в топ-15 среди всех участниц. Ее личностные качества не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей со всей планеты, пусть она и не сумела стать третьей россиянкой в истории, которой покорилась мировая корона.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала