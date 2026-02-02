Россиянка на конкурсе "Миссис мира": жительница Казани сразила всех наповал

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Участница конкурса "Миссис мира 2026" от России затмила всех. Она гордо носила титул "Миссис Европа 2024", ее достижения говорят сами за себя — и теперь ее копилка пополнилась новым.

Чем покорила международное жюри Динара Саляхова? И какое место заняла?

Конкурс с историей

"Миссис мира" стартовал в 1984-м и сразу стал революционным явлением в индустрии красоты. Это первый в истории конкурс, который создали специально для женщин в браке. До этого замужество автоматически закрывало дорогу на подиум и крупные состязания. Создатели Mrs. World сломали этот стереотип и доказали: быть женой и матерью не мешает оставаться красивой, успешной и амбициозной.

За 40 лет проведения конкурса россиянки поднимались на высшую ступень пьедестала только дважды — в 2006 и 2009 годах.

Сорок пять соперниц и одна корона

В этом году за звание самой красивой замужней женщины планеты боролись представительницы более чем 45 стран. Официальная конкурсная программа завершилась 29 января в Лас-Вегасе.

Конкурс "Миссис мира" отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь оценивают не только внешность, но и личность, достижения, умение держаться на публике и способность представлять свою страну.

© Фото : Unsplash/Adam Winger Девушка в салоне красоты © Фото : Unsplash/Adam Winger Девушка в салоне красоты

Один из самых сложных этапов — интервью с жюри. Участницы должны не только рассказать о себе, но и ответить на провокационные вопросы. Здесь проверяют эрудицию, остроту ума, умение выкручиваться из неудобных ситуаций.

"У нас были интервью на английском языке, каждая участница рассказывала о себе и своей стране. Это было очень волнительно", — поделилась впечатлениями Динара.

Финальная часть включает три обязательных дефиле: в купальниках (демонстрирует физическую форму), национальных костюмах (связь с родиной и культурой) и вечерних платьях (элегантность и стиль). Каждый выход — это шанс произвести впечатление и набрать баллы.

Динара Саляхова: от спорта к дефиле

© Фото : соцсети Динары Саляховой Динара Саляхова © Фото : соцсети Динары Саляховой Динара Саляхова

Казанская спортсменка Динара Саляхова пришла в мир конкурсов красоты неслучайно. За ее плечами — годы спортивной карьеры, которая и стала фундаментом для побед. Она чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и обладательница аналогичного титула в категории "фитнес-бикини".

Спортивный бэкграунд дал ей то, чего не купишь ни за какие деньги: безупречную физическую форму, железную дисциплину, умение работать на результат и держаться перед публикой.

Сейчас Динаре 35 лет, она замужем и воспитывает двоих сыновей — 12 и пяти лет. Параллельно развивает собственный бренд спортивной одежды.

Путь к мировой короне

Ее восхождение на олимп было стремительным. Сначала Динара завоевала национальную корону "Миссис Россия мира" в 2024 году, что открыло ей дорогу на европейский уровень. Следующим шагом стала победа на конкурсе "Миссис Европа" в том же году, где она обошла 25 соперниц и взяла заветный титул. Эти две короны стали официальным пропуском на главное состязание планеты для замужних женщин.

"Конкурс "Миссис мира" — это не просто еще один этап, это масштабное событие, и оно мотивирует меня на победу еще больше", — призналась Динара перед вылетом в США.

Девятнадцать чемоданов и большая мечта

В Лас-Вегас Динара прилетела не одна. С ней приехала целая команда: фотограф, видеограф и визажист. А еще — 19 чемоданов с нарядами. Это не прихоть звезды. На конкурсе такого уровня каждый выход на сцену требует идеально подобранного образа. Купальники, вечерние платья, национальные костюмы, повседневные образы для фотосессий — все должно быть продумано до мелочей.

© Pixabay / Ichigo121212 Косметика © Pixabay / Ichigo121212 Косметика

"Получение визы в США не стало проблемой, а по прибытии в Лас-Вегас мы столкнулись только с приятными моментами. Атмосфера среди участниц невероятно дружелюбная", — поделилась впечатлениями Саляхова.

По ее словам, российскую команду встретили крайне радушно и никакого напряжения со стороны организаторов или других участниц она не ощутила. "Люди чувствуют, что у меня сильная энергетика, поэтому боятся подойти ко мне с нехорошими мыслями", — уверенно заявила красавица.

В своих социальных сетях она подчеркнула: главной миссией было достойно представить Россию на международной арене, а не борьба за личную корону. Еще один шанс напомнить миру: российские женщины — сильные, красивые и талантливые.

Новый проект: Mrs BRICS

Вдохновившись своими победами в 2024-м, Динара решила создать собственный международный проект — конкурс Mrs BRICS. Первый финал намечен на 8 марта и пройдет в Казани. Это амбициозная идея: объединить замужних красавиц из стран БРИКС на одной сцене и показать, что beauty-индустрия может быть не только про Запад.

© Фото : соцсети Динары Саляховой Динара Саляхова © Фото : соцсети Динары Саляховой Динара Саляхова