Мишустин в Бразилии обсудит совместные энергетические проекты

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе предстоящих встреч в Бразилии обсудит продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустин 5 февраля посетит Бразилию. Глава правительства РФ вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также выступит на российско-бразильском бизнес-форуме. Кроме того, запланирована встреча Мишустина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.