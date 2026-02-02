https://ria.ru/20260202/mishustin-2071731050.html
Мишустин в Бразилии обсудит совместные энергетические проекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе предстоящих встреч в Бразилии обсудит продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе предстоящих встреч в Бразилии обсудит продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мишустин 5 февраля посетит Бразилию. Глава правительства РФ вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также выступит на российско-бразильском бизнес-форуме. Кроме того, запланирована встреча Мишустина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"В ходе предстоящих контактов будут рассмотрены актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание планируется уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах", - сообщили в пресс-службе
кабмина.