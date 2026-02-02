https://ria.ru/20260202/mishustin-2071711336.html
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору - РИА Новости, 02.02.2026
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
Премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.
"Из задач, запланированных на 2024-2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. В первую очередь — в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в логистике, в налоговой и таможенной сферах, в науке, в образовании, в культуре и во многих других областях", — сказал он.
В частности, продолжается рост товарооборота: за 11 месяцев 2025 года он составил почти четыре триллиона рублей. Страны работают над укреплением независимости от иностранных поставщиков в автопроме и сельхозмашиностроении, а также в микроэлектронике, оптике и выпуске станков. На заседании рассмотрели возможность присвоения продукции статуса "товар Союзного государства".
Мишустин
среди прочего отметил взаимодействие в авиа- и судостроительной областях. Интеграцию России
и Белоруссии он назвал ориентиром для совместной работы в многосторонних форматах: ЕАЭС, СНГ
и ШОС.
Совет министров также изучил решения для формирования общего социально-экономического пространства. Так, между соседними регионами двух стран введут бесплатный проезд и существенные скидки для льготников.
"Россия и Белоруссия создают условия для прямого взаимодействия предпринимателей и предприятий, для укрепления связей между братскими народами двух стран", — подчеркнул глава российского правительства.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко
запланировано на конец февраля.