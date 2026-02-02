Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
Союзное государство
Союзное государство
 
14:04 02.02.2026 (обновлено: 15:30 02.02.2026)
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору - РИА Новости, 02.02.2026
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
Премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств по выполнению положений договора между... РИА Новости, 02.02.2026
россия
белоруссия
михаил мишустин
союзное государство
правительство рф
правительство белоруссии
россия
белоруссия
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору

Мишустин: большая часть задач по Союзному договору на 2024-2026 годы выполнена

Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026 года
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.
"Из задач, запланированных на 2024-2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. В первую очередь — в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в логистике, в налоговой и таможенной сферах, в науке, в образовании, в культуре и во многих других областях", — сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров
Вчера, 14:00
В частности, продолжается рост товарооборота: за 11 месяцев 2025 года он составил почти четыре триллиона рублей. Страны работают над укреплением независимости от иностранных поставщиков в автопроме и сельхозмашиностроении, а также в микроэлектронике, оптике и выпуске станков. На заседании рассмотрели возможность присвоения продукции статуса "товар Союзного государства".
Мишустин среди прочего отметил взаимодействие в авиа- и судостроительной областях. Интеграцию России и Белоруссии он назвал ориентиром для совместной работы в многосторонних форматах: ЕАЭС, СНГ и ШОС.
Совет министров также изучил решения для формирования общего социально-экономического пространства. Так, между соседними регионами двух стран введут бесплатный проезд и существенные скидки для льготников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль
20 января, 18:32
"Россия и Белоруссия создают условия для прямого взаимодействия предпринимателей и предприятий, для укрепления связей между братскими народами двух стран", — подчеркнул глава российского правительства.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко запланировано на конец февраля.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
1 августа 2025, 16:54
 
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Правительство Белоруссии
 
 
