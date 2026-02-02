Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.

"Из задач, запланированных на 2024-2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. В первую очередь — в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в логистике, в налоговой и таможенной сферах, в науке, в образовании, в культуре и во многих других областях", — сказал он.

В частности, продолжается рост товарооборота: за 11 месяцев 2025 года он составил почти четыре триллиона рублей. Страны работают над укреплением независимости от иностранных поставщиков в автопроме и сельхозмашиностроении, а также в микроэлектронике, оптике и выпуске станков. На заседании рассмотрели возможность присвоения продукции статуса "товар Союзного государства".

Мишустин среди прочего отметил взаимодействие в авиа- и судостроительной областях. Интеграцию России и Белоруссии он назвал ориентиром для совместной работы в многосторонних форматах: ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Совет министров также изучил решения для формирования общего социально-экономического пространства. Так, между соседними регионами двух стран введут бесплатный проезд и существенные скидки для льготников.

"Россия и Белоруссия создают условия для прямого взаимодействия предпринимателей и предприятий, для укрепления связей между братскими народами двух стран", — подчеркнул глава российского правительства.