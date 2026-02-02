Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026

Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о работе РФ и Белоруссии в совместной подготовке кадров, объявив о подписании межправительственного соглашения об условиях работы белорусско-российского университета.

"Большое внимание мы вместе уделяем подготовке кадров. В преддверии нашего заседания подписано новое межправительственное соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Это один из ведущих образовательных и научных центров, где обучается порядка четырех тысяч человек", - сказал Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.

Он отметил, что подписанный документ закрепляет статус университета как межгосударственной образовательной организации, а также вводит единый уровень стипендиальной поддержки.