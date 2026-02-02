Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров
14:00 02.02.2026 (обновлено: 14:04 02.02.2026)
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о работе РФ и Белоруссии в совместной подготовке кадров, объявив о подписании межправительственного соглашения об условиях работы белорусско-российского университета.
"Большое внимание мы вместе уделяем подготовке кадров. В преддверии нашего заседания подписано новое межправительственное соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Это один из ведущих образовательных и научных центров, где обучается порядка четырех тысяч человек", - сказал Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.
Он отметил, что подписанный документ закрепляет статус университета как межгосударственной образовательной организации, а также вводит единый уровень стипендиальной поддержки.
Так, по его словам, студенты и дальше смогут осваивать востребованные профессии по самым высоким стандартам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите граждан
30 января, 14:13
 
