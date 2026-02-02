https://ria.ru/20260202/mishustin-2071703844.html
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2026
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2026
