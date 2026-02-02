Рейтинг@Mail.ru
13:43 02.02.2026
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2026
белоруссия, россия, михаил мишустин, александр турчинов, в мире
Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, В мире
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства

Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин проведет заседание совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, который ранее прибыл в Россию.
Стороны планируют рассмотреть вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.
Приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений союзного договора на 2024-2026 годы.
БелоруссияРоссияМихаил МишустинАлександр ТурчиновВ мире
 
 
