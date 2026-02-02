В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве

"Предлагается изменить правила предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела о хищении денежных средств с банковского счета... Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета", - говорится в сообщении на сайте ведомства.