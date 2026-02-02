https://ria.ru/20260202/minyust-2071787091.html
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве - РИА Новости, 02.02.2026
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
Министерство юстиции России предложило изменить правила предъявления исков по уголовным делам о телефонном мошенничестве, добавив возможность подачи иска по... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:50:00+03:00
2026-02-02T18:50:00+03:00
2026-02-02T18:53:00+03:00
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
https://ria.ru/20260130/zhkkh-2071290635.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
Минюст предложил изменить порядок подачи исков о телефонном мошенничестве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Министерство юстиции России предложило изменить правила предъявления исков по уголовным делам о телефонном мошенничестве, добавив возможность подачи иска по месту жительства потерпевшего, сообщили
в ведомстве.
"Предлагается изменить правила предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела о хищении денежных средств с банковского счета... Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом сейчас к такой категории гражданских исков применяются общие правила предъявления – по месту жительства ответчика. Отмечается, что эта инициатива призвана обеспечить доступность судебной защиты прав потерпевшего.
В министерстве добавили, что ранее Конституционный суд РФ
удовлетворил жалобу потерпевшей от действий телефонных мошенников, чье исковое заявление, поданное по ее месту жительства и месту производства по уголовному делу, было возвращено как поданное с нарушением территориальной подсудности.
Норма ГПК РФ была признана не соответствующей Конституции, так как не обеспечивает доступность судебной защиты прав потерпевшего в уголовном деле о хищении денег с банковского счета.