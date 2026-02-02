Рейтинг@Mail.ru
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
18:50 02.02.2026
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России предложило изменить правила предъявления исков по уголовным делам о телефонном мошенничестве, добавив возможность подачи иска по месту жительства потерпевшего, сообщили в ведомстве.
"Предлагается изменить правила предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела о хищении денежных средств с банковского счета... Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом сейчас к такой категории гражданских исков применяются общие правила предъявления – по месту жительства ответчика. Отмечается, что эта инициатива призвана обеспечить доступность судебной защиты прав потерпевшего.
В министерстве добавили, что ранее Конституционный суд РФ удовлетворил жалобу потерпевшей от действий телефонных мошенников, чье исковое заявление, поданное по ее месту жительства и месту производства по уголовному делу, было возвращено как поданное с нарушением территориальной подсудности.
Норма ГПК РФ была признана не соответствующей Конституции, так как не обеспечивает доступность судебной защиты прав потерпевшего в уголовном деле о хищении денег с банковского счета.
