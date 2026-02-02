https://ria.ru/20260202/minyust-2071771760.html
Минюст внес в список нежелательных организаций американский IWMF*
Минюст внес в список нежелательных организаций американский IWMF*
Минюст внес в список нежелательных организаций американский IWMF*
02.02.2026
россия
Минюст внес в список нежелательных организаций американский IWMF*
Минюст РФ признал нежелательной деятельность IWMF* в России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, американский "International Women"s Media Foundation"* (IWMF)*, сообщается на сайте ведомства.
"International Women"s Media Foundation* (IWMF*, "Международный фонд женщин, работающих в СМИ"*, "Международный женский медиа-фонд"*), США", - говорится в перечне.
Также в список вошли украинский "Региональный центр прав человека"*, финтех-группа W Group* и литовская криптовалютная биржа WhiteBit*.
Ранее Генпрокуратура РФ
признала деятельность криптобиржи WhiteBit* и ее дочерних организаций нежелательной на территории России. Отмечалось, что платформа используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из РФ. Более того, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ
, а руководство WhiteBit* суммарно передало им около 11 миллионов долларов, при этом для закупки комплексов беспилотников для Украины
было направлено 900 тысяч долларов.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России