19:35 02.02.2026 (обновлено: 19:38 02.02.2026)
Минобороны определило порядок выплаты детям военнослужащих
2026
общество, россия, владимир путин, андрей белоусов
Общество, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России определило порядок назначения и осуществления в ВС РФ ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации, во время контртеррористических операций или во время выполнения задач в Сирии. Средства выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей.
"Приказываю: определить порядок назначения и осуществления в Вооруженных силах Российской Федерации ежемесячной социальной выплаты, установленной указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 года № 1110 "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих" (приложение к настоящему приказу)", - говорится в тексте приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
15 января, 00:34
 
Общество Россия Владимир Путин Андрей Белоусов
 
 
