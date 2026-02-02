Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД

«

"С такой постановкой вопроса, конечно, согласиться нельзя. Россия при любых обстоятельствах верна своим международным обязательствам в отношении своих партнёров", - говорится в ответе МИД на вопрос к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова о том, "оставляет" ли РФ своих традиционных союзников, Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран на произвол Штатов.