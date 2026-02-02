Рейтинг@Mail.ru
Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/mid-2071813502.html
Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД
Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД - РИА Новости, 02.02.2026
Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД
Россия не оставляет своих традиционных союзников - Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран - на произвол США, заявили в российском МИД. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:26:00+03:00
2026-02-02T22:26:00+03:00
в мире
россия
армения
сирия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html
россия
армения
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, сирия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Армения, Сирия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не оставит своих союзников на произвол США, заявил МИД

МИД заявил, что РФ не оставит Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран на произвол США

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Россия не оставляет своих традиционных союзников - Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран - на произвол США, заявили в российском МИД.
«
"С такой постановкой вопроса, конечно, согласиться нельзя. Россия при любых обстоятельствах верна своим международным обязательствам в отношении своих партнёров", - говорится в ответе МИД на вопрос к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова о том, "оставляет" ли РФ своих традиционных союзников, Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран на произвол Штатов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров
28 июля 2025, 12:24
 
В миреРоссияАрменияСирияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала