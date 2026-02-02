https://ria.ru/20260202/mid-2071811905.html
МИД России осудил атаку террористов на аэропорт Ниамея
Россия осуждает атаку боевиков на аэропорт в Ниамее в Нигере, продолжит развивать сотрудничество со странами Альянса государств Сахеля, заявили в российском... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:12:00+03:00
2026-02-02T22:12:00+03:00
2026-02-02T22:16:00+03:00
россия
ниамей
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: Россия решительно осуждает атаку террористов на аэропорт Ниамея