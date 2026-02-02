Рейтинг@Mail.ru
22:12 02.02.2026 (обновлено: 22:16 02.02.2026)
МИД России осудил атаку террористов на аэропорт Ниамея

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Россия осуждает атаку боевиков на аэропорт в Ниамее в Нигере, продолжит развивать сотрудничество со странами Альянса государств Сахеля, заявили в российском МИД.
"Москва решительно осуждает очередную вылазку экстремистов. Аналогичное нападение имело место в сентябре 2024 года на столичный аэропорт Мали. По имеющейся информации, к акциям террористов причастны внешние силы, оказывающие инструкторскую и техническую поддержку. Российская Федерация намерена и далее развивать многоплановое сотрудничество с государствами АГС, включая Нигер", - говорится в сообщении российского МИД.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
Вчера, 11:11
 
