https://ria.ru/20260202/mid-2071804831.html
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе - РИА Новости, 02.02.2026
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе
Распространение на Западе спекуляций и вбросов об обретении неядерными державами Запада собственного ядерного вооружения порождает реальную угрозу его... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:52:00+03:00
2026-02-02T20:52:00+03:00
2026-02-02T21:08:00+03:00
россия
сергей лавров
запад
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260126/oruzhie-2070226465.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, запад, европа
Россия, Сергей Лавров, Запад, Европа
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе
МИД РФ: спекуляции на тему ядерного оружия Запада создают угрозу его расползания