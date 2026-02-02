Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 02.02.2026 (обновлено: 21:08 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/mid-2071804831.html
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе - РИА Новости, 02.02.2026
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе
Распространение на Западе спекуляций и вбросов об обретении неядерными державами Запада собственного ядерного вооружения порождает реальную угрозу его... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:52:00+03:00
2026-02-02T21:08:00+03:00
россия
сергей лавров
запад
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260126/oruzhie-2070226465.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, запад, европа
Россия, Сергей Лавров, Запад, Европа
В МИД заявили об угрозе расползания ядерного оружия на Западе

МИД РФ: спекуляции на тему ядерного оружия Запада создают угрозу его расползания

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Распространение на Западе спекуляций и вбросов об обретении неядерными державами Запада собственного ядерного вооружения порождает реальную угрозу его расползания, заявил МИД России.
"В последнее время многократно участились спекуляции на тему обретения такими государствами, не обладающими ядерным оружием по смыслу ДНЯО (Договора о нераспространении ядерных вооружений - ред.), собственного или коллективного военно-ядерного потенциала… В итоге возникает реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре "коллективного Запада", который и без того не отличается миролюбием", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев: наличие ядерного оружия "проветривает мозги"
26 января, 00:15
 
РоссияСергей ЛавровЗападЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала